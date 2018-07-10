«Дизельгейт» проехал мимо. Почему российские автовладельцы и дилеры не получат денег от Volkswagen

Концерн Volkswagen заплатит 10 млрд долларов в наказание за недостоверную информацию о выхлопах дизельных двигателей. Он выкупит у американцев вредные машины по цене новых моделей. Россияне такой компенсации не получат.

Михаил Огнев, архив "Фонтанки"

Апелляционный суд в США оставил в силе мировое соглашение между немецким концерном Volkswagen Group и его американскими клиентами. За недостоверную информацию о вредных выхлопах компания обязалась выкупить 482 тысячи легковых машин марок VW и Audi, проданных в течение 2009-2015 годов. Общая сумма расходов VW, так или иначе связанных с «дизельгейтом», уже достигла 25 млрд евро. Единственным последствием крупнейшего скандала в истории автопрома для России может стать появление выкупленных у американцев «вредных» машин на вторичном рынке.

Volkswagen Group (марки Volkswagen, Audi, Skoda) оказалась в центре дизельного скандала в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что производитель с помощью специальной программы занижал данные о вредных выбросах своих машин в атмосферу. Уличенный в махинациях концерн был вынужден заплатить гигантские штрафы не только в США, но и у себя на родине в Германии. Так, американским регулирующим органам он перечислил 4,3 млрд долларов. Немецкий суд назначил компании штраф в 1 млрд евро. Она также согласилась выплачивать поощрительные выплаты дилерам за упущенную выгоду, поскольку продажи марки просели на фоне скандала.

Не остались в накладе и потребители. Немецкий концерн пообещал властям выкупить произведенные в 2009-2015 годах автомобили Volkswagen Golf, Jetta, Passat, Audi A3 и A6, а также другие популярные модели с 2-литровым дизельным двигателем, по весьма привлекательной цене. Так, исходя из общей суммы заявленных компенсаций и числа проданных машин, средняя цена одного возмещения составит 20,8 тысячи долларов. Для сравнения, новая Volkswagen Jetta на американском рынке сейчас стоит от 18,5 тысячи долларов, Volkswagen Passat – от 22,9 тысячи долларов.

В России цена на новые модели сопоставима: от 1,4 млн рублей за Volkswagen Passat, от 1,1 млн рублей за Jetta. При этом уже через три года после покупки машины теряют треть стоимости. В США, где вторичный рынок в восемь раз больше российского, цены падают еще быстрее, комментирует Денис Долматов, генеральный директор компании CarPrice, торгующей авто с пробегом.

Возмещения получат даже те, кто успел продать автомобиль по менее выгодной цене до того, как было согласовано мировое соглашение. Российские дилеры называют щедрость Volkswagen Group беспрецедентной.

«Такого не было. Компенсаций, тем более по цене нового авто, никто не платит», – говорит Александр Кумпан, исполнительный директор «Аксель групп» (дилер Volkswagen).

«Обычно, если в машинах находят дефект, дилеры обзванивают клиентов, устраняют проблему, а поставщик компенсирует затраты на ремонт», – комментирует вице-президент Российской ассоциации автодилеров и владелец салона по продаже Audi Вячеслав Жигалов. По мнению предпринимателя, небывалая щедрость Volkswagen Group связана с жесткой позицией американского регулятора. «У них был выбор или платить, или потерять рынок», – комментирует он. Компенсации дилерам за упущенную выгоду тоже уникальны. «На российском рынке это и «представить невозможно», – добавляет он.

По подсчету Volkswagen, по всему миру с 2009 по 2015 год было продано 11 млн автомобилей с программой, занижающей объем вредных выхлопов. Но для России «дизельгейт» прошел практически бесследно.

В 2016 году концерн сообщил, что отзывает из России 43 тысячи машин с дизельными двигателями. Речь шла о 32,5 тысячи легковых и коммерческих автомобилей Volkswagen, 3,6 тысячи Skoda и 6,6 тысячи Audi с дизельными двигателями серии ЕА189. Но их компания не стала выкупать, а только пообещала перепрограммировать. Это должно было обойтись концерну всего в 30 млн рублей, не считая расходов на дополнительное оборудование, подсчитывали дилеры.

По словам петербургских продавцов Volkswagen и Audi, их отзывная кампания не затронула. В Volkswagen Group комментировать ситуацию в России отказались. Продавцы не исключают, что корректировки ПО не проводилось вовсе. «У нас характеристики двигателей не вступают в противоречия с экологическими нормами», – комментирует Вячеслав Жигалов. Жалоб от клиентов тоже не поступало, уточняет он.

Россияне ощутили влияние «дизельгейта» лишь косвенно. «До скандала 10% продаж легковых Audi приходились на дизельные варианты. Теперь продажи сильно сократились. Машины пользуются спросом, но сам концерн снизил поставки. По некоторым моделям, например А8, дизельные версии вообще исчезли», – поясняет Жигалов. По словам Александра Кумпана, автомобили Volkswagen на солярке тоже пользовались популярностью, но их долю в продажах топ-менеджер назвать затруднился.

Выкупленные у американцев авто имеют шансы найти новых владельцев в нашей стране. «Уничтожать их не будут, а значит, где-то они появятся, не исключено, что в России», – говорит Александр Кумпан. «Если им не разрешат вернуться после переустановки ПО на американский рынок, их будут экспортировать в другие страны с более низкими экологическими требованиями», – соглашается Вячеслав Жигалов. Ранее сообщалось, что не распроданные машины с дизельными двигателями, предназначавшиеся для американского рынка, уже начали продавать с дисконтом украинские дилеры.

Продавцы подержанных машин считают, что на вторичном рынке наибольшим спросом будут пользоваться внедорожники и легкий коммерческий транспорт – фургоны, пикапы и т. д.

Всего в 2017 году в России продано около 90 тысяч новых машин Volkswagen, что на 20,5% больше, чем в 2016 году. Рост в первом полугодии 2018 года составил 21,5%, до 48 тысяч машин.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»