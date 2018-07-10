«Это праздник все равно не для вас»: Дзержинский суд заново арестовал болельщиков, задержанных за дресс-код

В Петербурге повторно осуждена группа болельщиков, задержанных Центром «Э» у фан-зоны на Конюшенной площади. Оперативникам не понравилась кофта с околофутбольной надписью The Proud, а в рапортах появились строчки о матерной ругани.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 июля, Дзержинский районный суд вынес постановления о трехсуточных арестах девяти гражданам, признанных виновными в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП).

«Как следует из протоколов об административных правонарушениях, 17 июня лица были задержаны на набережной Мойки в связи с тем, что, находясь в общественном месте, выражались грубой нецензурной бранью, на замечания не реагировали, чем выразили явное неуважение к обществу и нарушили общественный порядок», – уточняет пресс-служба.

О злоключениях компании «Фонтанка» уже писала. Среди задержанных оказался бывший участник околофутбольной группировки The Proud Владислав Петров. Сотрудник Центра «Э» Дмитрий Шевченко, по словам задержанных, заявил, что чемпионат мира – праздник не для местных, и собираться в центре города тем, кто имел околофутбольное прошлое, нельзя.

На основании материалов полиции Дзержинский суд первый раз арестовал каждого на десять суток, но горсуд отменил эти решения. Арестанты просидели четыре дня и были освобождены. Материалы направили на повторное рассмотрение. О нецензурной брани было известно только со слов полицейских, но Дзержинский суд все-таки счел петербуржцев виновными и назначил по трое суток ареста. Наказание ими уже отбыто.