Главы разведок Ирана, КНР, Пакистана и РФ обсудили угрозу перехода террористов в Афганистан

Руководители разведслужб Ирана, Китая, Пакистана и России обсудили совместные меры против угрозы проникновения боевиков международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ – запрещена в РФ) на территорию Афганистана.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов, эта тема обсуждалась в ходе рабочей встречи глав разведслужб четырех стран в Исламабаде. С российской стороны в ней принял участие глава СВР Сергей Нарышкин.

"Достигнуто понимание необходимости скоординированных мер по пресечению проникновения террористов ИГИЛ из Сирии и Ирака в афганские провинции для создания там угроз безопасности соседним странам", – сообщил представитель СВР.

По его словам, в ходе обмена мнениями "подчеркнута важность активизации участия региональных держав в деле урегулирования конфликта в Афганистане".