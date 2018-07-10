Происшествия
Главы разведок Ирана, КНР, Пакистана и РФ обсудили угрозу перехода террористов в Афганистан
Руководители разведслужб Ирана, Китая, Пакистана и России обсудили совместные меры против угрозы проникновения боевиков международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ – запрещена в РФ) на территорию Афганистана.
Как сообщил ТАСС руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов, эта тема обсуждалась в ходе рабочей встречи глав разведслужб четырех стран в Исламабаде. С российской стороны в ней принял участие глава СВР Сергей Нарышкин.
"Достигнуто понимание необходимости скоординированных мер по пресечению проникновения террористов ИГИЛ из Сирии и Ирака в афганские провинции для создания там угроз безопасности соседним странам", – сообщил представитель СВР.
По его словам, в ходе обмена мнениями "подчеркнута важность активизации участия региональных держав в деле урегулирования конфликта в Афганистане".