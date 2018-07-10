В ЮАР разбился пассажирский самолет

В ЮАР потерпел крушение пассажирский самолет. По данным AFP, произошло это у аэропорта Уондербум административной столицы страны Претории, пострадали не менее 19 человек.

Информации о погибших пока нет, сообщает агентство SABC News в твиттер-аккаунте.

BREAKING NEWS: Plane crash in Pretoria, more details to follow.

Pic: @EMER_G_MED pic.twitter.com/oKKitEt9JW — SABC News Online (@SABCNewsOnline) 10 июля 2018 г.

Детали и обстоятельства авиапроисшествия пока неизвестны, но пожара на месте ЧП не наблюдается.