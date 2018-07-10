Из-за встречи Путина и Трампа в Хельсинки запретят беспилотники и «прикроют» связь

В финской столице и в её округе в связи с усилением мер безопасности к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоится 16 июля, запретят пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, сообщает 10 июля полиция Хельсинки.

Согласно информации ведомства, запрет на передвижение в воздушном пространстве над Хельсинки и в районе управления воздушного движения аэропорта Вантаа вступит в 6 утра 15 июля и будет действовать до 8 часов 17 июля. Ограничения распространяются как на воздушный транспорт, так и на беспилотную авиацию, исключение составляют коммерческие рейсы.

«Визит президентов — это исключительная ситуация, в которой никоим образом нельзя рисковать. Ограничения должны гарантировать безопасность высокопоставленных гостей. Они обеспечивают эффективную работу систем безопасности, потому что власти осуществляют в воздухе свою деятельность», – пояснил старший комиссар полиции Хельсинки Сами Хятёнен. Он предупредил, что нарушителю можно будет предъявить обвинения в нескольких преступлениях.

Также финские СМИ сообщили о том, что жители и гости города во время приезда официальных лиц России и США должны быть готовы к перебоям со связью — спецслужбы «глушат» её. Так, газета Ilta-Sanomat указывает, что, когда два года назад Путин приезжал на переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинистё в его резиденцию Култаранта, мобильные телефоны переставали ловить связь в 70 метрах от российского президента, а прямая трансляция издания через мобильную сеть прервалась.

Финское Агентство связи уже получило уведомление от трех разных стран об использовании своего собственного телекоммуникационного оборудования.

По данным Yle, государственные службы Финляндии готовятся к небывалой нагрузке на общегосударственную сеть безопасности специального назначения Virve во время встречи президентов США и России. Информационные потоки в государственной сети будут сосредоточены в местах передвижения Владимира Путина и Дональда Трампа. Для усиления сигнала в столичный регион были доставлены дополнительные базовые станции, которые будут передвигаться по мере надобности.