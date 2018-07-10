Дело о разрушительном творческом порыве дизайнера в доме на Каменноостровском передали в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена-дизайнера Александра Свиридова, обвиняемого в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба СК Петербурга.

Свиридов занялся ремонтом своей двухуровневой квартиры на Каменноостровском проспекте, 57, в прошлом году. Творческий порыв привёл к частичному обрушению и деформации перекрытий, из-за чего тридцать соседей Свиридова были вынуждены покинуть дом и разместиться в маневренном фонде.

По версии следствия, собственник квартиры согласовал проект работ и получил разрешение у соответствующих инстанций. Для ремонта привлёк рабочих без заключения с ними договора и самостоятельно руководил их действиями. В итоге реальный ремонт не соответствовал одобренному в проекте.

«Обвиняемый не организовал осуществление технического надзора и авторского надзора за ведением указанных строительных работ, выступив в данном случае единственным лицом, ответственным за соблюдение правил безопасности», — добавили в СК.

В июле прошлого года Свиридова отправили под домашний арест. Сейчас уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направили в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее писала «Фонтанка», Свиридов является совладельцем и гендиректором крупной компании «Базис». Она специализируется на fit-out-проектах (от разработки дизайна до инженерии и отделки) для офисов.