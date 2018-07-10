Вукоевич отказался от помощи Федерации футбола Украины: Я сам заплачу штраф ФИФА

Экс- полузащитник сборной Хорватии Огнен Вукоевич отказался от помощи Федерации футбола Украины и её главы Андрея Павелко в оплате штрафа в 15 тысяч швейцарских франков, который на него наложила ФИФА за неспортивное поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира против России.

"Я сам заплачу штраф, – сказал Вукоевич в интервью украинскому порталу obozrevatel 10 июля. – Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку".

Ранее глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что лично готов оплатить штраф, наложенный на Вукоевича, да ещё и устроить его на работу. В последнем Вукоевич также не нуждается. "Меня вообще не интересует политика. Я футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить "Динамо" и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то, что у меня действующий контракт с клубом. После ЧМ-2018 я возвращаюсь в "Динамо", у меня будет много работы, так как открылось трансферное окно. Нас ждет Суперкубок с "Шахтером", – резюмировал Вукоевич.

Бывший футболист сборной Хорватии Огнен Вукоевич исключён из состава официальной делегации национальной команды на чемпионате мира за свое скандальное высказывание после победы в матче четвертьфинала турнира с Россией. Сообщение об этом было опубликовано 9 июля на сайте Хорватского футбольного союза.

Напомним, 7 июля сразу после победы сборной Хорватии в матче с Россией защитник Домагой Вида и экс-игрок команды Огнен Вукоевич, входивший на тот момент в состав официальной делегации, записали видео со словами: "Слава Украине!" и "Это победа за "Динамо" (киевское. – Прим. ред.) и за Украину". Позже футболисты заявили, что это была шутка.

Однако шутку оценили не все. В результате Международная федерация футбола вынесла Домагою Виде предупреждение, Вукоевич получил от неё штраф, но решил остаться на мундиале.