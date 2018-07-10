В Хельсинки готовят многотысячный митинг накануне саммита Путина и Трампа

Самая многочисленная демонстрация Helsinki Calling пройдёт в воскресенье, 15 июля, накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, а не 16-го, как планировалось ранее.

Как утверждают организаторы акции, перенести мероприятие было их решением, полиция делать это их не заставляла. 10 июля они назвали причины. В сообщении говорится, что воскресенье — более удобное время, потому что международные журналисты уже будут в Хельсинки, а у желающих быть услышанными будет время, чтобы распространить своё послание по всему миру. Организаторы также выразили надежду, что им удастся получить более удобное место для проведения демонстрации, куда в понедельник, вероятно, будет не попасть. Полиция согласовала акцию.

Helsinki Calling — совместная демонстрация более ста разных организаторов, которая выступает за демократические права гражданского общества, права человека, свободу прессы, окружающую среду, защиту климата и мир.

«Это не антироссийская или антиамериканская демонстрация, но мы надеемся, что наше послание будет передано через новости и социальные сети Трампу и Путину», – сказала ранее одна из инициаторов акции Катри Илин в комментарии Helsingin Sanomat.

Демонстранты соберутся в полдень в парке Кайсаниеми, а в 14:30 начнётся митинг на Сенатской площади, на котором выступят финские и зарубежные ораторы.

Сейчас в группе мероприятия в «Фейсбуке» о своём интересе заявили 7900 пользователей, о намерении присоединиться — 2200. Организаторы, по данным HS, ожидают 15000 участников.

Как сообщалось ранее, в день саммита Путина и Трампа собираются несколько разных демонстраций, в частности, тех, кто не согласен с политикой обоих или одного из лидеров. Ещё около 30 русскоязычных заявили о своём желании присоединиться к демонстрации «в противовес митингу финских известных русофобов».