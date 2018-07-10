«Не плати за соседа»: Конституционный суд разрешил экономить на тепле

Недобросовестный сосед, снявший счётчик в своей квартире, не может обрекать весь дом на оплату теплоэнергии по нормативу. Пока пробел в российском законодательстве не будет закрыт, имеющий счётчик будет платить по его показаниям.

Конституционный суд 10 июля в Петербурге провозгласил решение по делу о порядке начисления платежей за тепло в многоквартирных домах, в отдельных квартирах которых демонтированы индивидуальные приборы учёта. С жалобой на коммунальную несправедливость обратился житель Подмосковья Сергей Деминец: показания прибора в его квартире перестали учитывать после того, как кто-то из соседей снял свой счётчик. Стремление экономить посчитали справедливым.

В КС признали, что взаимосвязь положений Жилищного кодекса и Правил предоставления коммунальных услуг, которая позволяет ставить весь дом в зависимость от решения хотя бы одного жителя, расходится с Конституцией. Действующее регулирование постановили уточнить. Как считать за тепло, если в многоквартирном доме сохранились не все изначально установленные индивидуальные приборы учёта, будет решать законодатель. В среднем на это уходит около полугода.

На это время Конституционный суд вывел временную формулу: сохранившие индивидуальные счётчики жильцы будут платить по их показаниям, соседи с неисправными или демонтированными приборами – по нормативу. При этом, как пояснил судья Юрий Рудкин, норматив не может быть меньше того, что намотал индивидуальный счётчик. Таким образом, на отказе от него сэкономить нельзя, сколько бы теплоэнергии не использовали в квартире.

При этом временное регулирование касается только домов, построенных после 2012 года, где изначально каждое помещение было оборудовано индивидуальным прибором. Исключением могут быть старые здания, в которых за последние шесть лет провели капитальный ремонт.

Дело заявителя будет полностью пересмотрено. Остальные, оказавшиеся в подобной ситуации, могут обратиться за перерасчётом только за период после 10 июля – пересчитать суммы в квитанциях до оглашения постановления не удастся.