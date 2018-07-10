«Новичок» начали искать в третьем городе Британии

Британские власти опасаются, что нервно-паралитическое вещество класса «Новичок» могло попасть в третий город графства Уилтшир.

Об этом 10 июля сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Telegraph. Британское издание пишет, что ранее эксперты изучали лишь объекты в Солсбери, где 4 марта текущего года этим веществом отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также в Эймсбери, где жила пара отравившихся британцев. Теперь же специалисты забрали на проверку машину врача скорой помощи Кита Миллса из Суиндона.

Как отмечается, Кит Миллс был в числе тех, кто работал с Дон Стерджесс, которая позднее скончалась от «Новичка». Сам он был признан «чистым» от токсина, однако проверить решили его одежду и автомобиль. Его Audi для этого увезли в секретную лабораторию Портон-Даун.

Издание сообщает, что Миллс уже три года работает в санитарной авиации графства. Суиндон, где проживает мужчина, располагается примерно в 60 километрах от Солсбери. Ранее в МВД заявляли, что угроза от «Новичка» «для общества остается низкой».

30 июня пара британцев — Чарли Роули и Дон Стерджесс — отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок» в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Их положили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали. Стерджесс умерла 9 июля, Роули находится в критическом состоянии. По сведениям источников СМИ, британцы могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен «Новичок», или шприц с остатками вещества. В британском минобороны обвинили Россию в смерти женщины от «Новичка».