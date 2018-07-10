Бывшего полпреда Путина в Уральском федеральном округе вернули туда, откуда взяли

Бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских вступил в должность председателя совета директоров Уралвагонзавода.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс» 10 июля. «Вчера все состоялось, не было неожиданностью. Это были продуманные шаги, заранее было известно», — рассказал Холманских, добавив, что Уралвагонзавод ему «ближе всего». До назначения на пост полпреда главы государства Холманских работал начальником танкового цеха на этом заводе.

Напомним, указ президента об отставке Игоря Холманских появился на сайте Кремля 26 июня. Неприятную новость экс-полпред узнал в этот же день на поминках по случаю двадцати лет со дня гибели мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, в организации убийства которого подозревают экс-олигарха Михаила Ходорковского.