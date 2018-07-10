Отец британского подростка, снявшего видео о русском гостеприимстве, оказался тесно связан с Петербургом

Отец британского подростка, снявшего видео о русском гостеприимстве, оказался связан с Россией и Петербургом, выяснили пользователи Сети.

1 июля британский блогер Тео Огден выложил на свой ютьюб-канал ролик «Ожидания и реальность в России. Правда о чемпионате мира – 2018», в котором вместе с отцом опровергает негативные стереотипы о стране. 9 июля он разошелся по соцсетям и российским СМИ. Однако 10 июля стало известно, что отец Тео – Стивен Огден – не только работал в России, но и имел здесь свой бизнес.

Проект «Открытые медиа» обнаружил, что Огден-старший с 1997 по 2002 год был финансовым директором пивоваренного завода «Бочкарев» в Санкт-Петербурге, потом работал топ-менеджером в Heineken Russia, а также в сети супермаркетов «Лента» и московском отделении банка CS First Boston. В профиле LinkedIn у Огдена написано, что он в 1997 году основал в Санкт-Петербурге кафе «Идиот». В городе оно существует по сей день и расположено на набережной Мойки.

С 2007 года Стивен Огден работает исполнительным директором в компании «Волга Газ». Ее главный акционер — инвестфонд Baring Vostok со штаб-квартирой в Лондоне. «Волга Газ» добывает углеводороды в Поволжье. Компания работает и в Самаре, где Тео Огден и его отец побывали на матче. Из сюжета в программе «Вести недели» выяснилось также, что мать Тео Стивен Огден повстречал именно в России. О ее гражданстве ничего неизвестно.