Видовые рестораны, цирк, концерты: как «Зенит» заработает на стадионе на Крестовском после ЧМ-2018

Стадион «Зенита» после мундиаля обещают превратить в развлекательный кластер, который будет работать 365 дней в году, — на нём появятся ресторанная улица, лавки, магазины и музей. На площадку переедут городские мероприятия, шоу и концерты звезд. Ведь СКК и столичный «Олимпийский» закрывают на реконструкцию.

Архив/Трансстрой

14 июля в Петербурге пройдет последняя игра чемпионата мира по футболу — матч за 3-е место. Не дожидаясь окончания мундиаля, региональные власти других городов-хозяев начали наперебой просить помощи у федерального бюджета, чтобы поддерживать дальнейшее существование огромных и дорогих стадионов. Фантазия некоторых довела их, в лучшем случае, до торговых рядов, как в 1990-е. В Северной столице Смольный снял с себя эту головную боль еще до начала ЧМ-2018, на 49 лет отдав стадион «Санкт-Петербург» в концессию «Зениту» за символические 49 рублей. Теперь клубу надо находить ежегодно на его содержание, как ранее оценивали чиновники, 300 – 600 млн рублей в год и выполнить обещание вложить в его развитие до 2023 года не менее 500 млн рублей.

Разумеется, «Зенит» продолжит зарабатывать на футбольных матчах и активности вокруг них — об этих деньгах «Фонтанка» подробно писала. Первый сезон на новой арене команда показала лучшую в стране и Восточной Европе посещаемость — в среднем 44 275 зрителей за игру. Рекорд был установлен на игре против «Спартака» (5:1), на которую пришло 53 359 зрителей. Только на ней клуб получил от продажи билетов 110 млн рублей.

По данным УЕФА, чистая прибыль «Зенита» по итогам 2017 года составила 77 млн евро, или почти 5,6 млрд рублей. При этом билеты – это примерно 30% от того, что зарабатывает клуб. Еще 40% — абонементы, и еще 30% – мерчендайзинг, кейтеринг, парковки и другие доходы. С получением стадиона в управление у клуба появляется плацдарм для существенного улучшения результатов.

Стадион «Санкт-Петербург» был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. Вместимость сооружения – 56 196 человек. После ЧМ-2018 она останется на уровне 64 тысяч ("Зенит" решил не убирать временные конструкции после чемпионата). Высота – 110 метров. Площадь территории – 287 тыс. кв. метров. Учитывая погодные условия города, в проект заложили уникальные для России выкатное поле и раздвижную крышу. Строить его начали еще в 2007 году на месте снесённого стадиона имени Кирова. Но уже в конце 2008-го стало известно о расторжении контракта с подрядчиком из-за существенного удорожанием проекта, которое стало хронической проблемой стройки и предметом бесконечных шуток. В декабре 2009-го выяснилось, что еще строящаяся арена по ряду критериев не соответствует стандартам FIFA, и началось перепроектирование. Из-за изменений стройка возобновилась лишь в августе 2010 года. В 2012-м объект посетил премьер Дмитрий Медведев и высказался в духе, что «это не просто долгострой, а какой-то позор». Через три года, в феврале 2015 года, готовность объекта выросла лишь до 65%. И даже после сдачи возникли проблемы с протечками крыши, которые вице-губернатор Албин позднее объяснил «мощными клювами бакланов», и качеством поля, из-за которого «Зенит» отказывался играть на новой арене. В итоге официально в Смольном оценили постройку стадиона в 45 млрд рублей, а «Фонтанка» по официальным источникам насчитала все 48 млрд. В мае за символический рубль в год стадион передали в концессию частному клубу.

Концерты переедут в Петербург

– Нашей целью является сделать новый стадион «Зенита» одной из лучших развлекательных площадок Европы, – рассказал «Фонтанке» коммерческий директор клуба Дмитрий Манкин. – Мы планируем со временем перейти на ежедневный режим работы стадиона как мультифункциональной развлекательной площадки.

По его словам, задача – проведение не менее четырех крупных концертов каждый год, несколько городских мероприятий деловой и развлекательной направленности.

– К площадке проявляют интерес промоутеры крупнейших мировых звезд и создатели всемирно известных шоу. Для них стадион представляет интерес как крупнейшая в России всесезонная арена, – отметил Манкин.

Так сложилась конъюнктура рынка, что для проведения концертов и шоу на «Зенит-Арене» наступает идеальный момент. Скоро закрывается Петербургский СКК – до 2023 года город и хоккейный клуб СКА намерены реализовать проект по его реконструкции. Плюс с января прекращает работу на два года с теми же целями спорткомплекс «Олимпийский» в Москве — одна из самых больших многофункциональных спортивно-зрелищных площадок России и Европы.

– По большому счету, Москва останется без большой площадки, на которой можно проводить концерты зимой. Останется только «ВТБ Арена» с залом на 10 – 12 тысяч человек, и большого артиста вне сезона в столицу привезти будет уже невозможно. А «Зенит-Арена» является площадкой под крышей, и за счет этого есть шансы заполнять её больше, – отметил президент корпорация PMI и один из самых известных промоутеров России Евгений Финкельштейн.

Дешевые билеты

По словам владельца и президента концертного агентства NCA Михаила Шурыгина (его команда проводила все концерты и шоу на стадионе "Петровский"), для новой арены сейчас разрабатывается концепция мероприятий, которая начнет активно реализоваться с лета 2019 года. Главный упор в ней, по его словам, будет сделан на общедоступности – недорогих билетах.

– Звезд, которые могут собирать стадионы, очень мало. Если цена билета на группу Rammstein будет 3000 рублей, то придет 25 тысяч человек. Если 2000 рублей, то на 10 тысяч побольше. А если будет льготная категория за 1000 рублей, то можно упаковать абсолютно весь стадион, – объяснил Шурыгин.

Первым настоящим испытанием концертной инфраструктуры арены и тестом её акустических способностей станет концерт группировки «Ленинград» Сергея Шнурова 19 октября. Цены стартуют от 1500 рублей, и там уже ожидается аншлаг. Сам музыкант анонсировал на концерте 60 тысяч зрителей и оценил это как рекорд. В 2017 году «Ленинград» выступал на домашнем стадионе московского «Спартака» – «Открытие Арене» и собрал 47 тысяч человек. Но и 60 тысяч для петербургского стадиона не предел.

– До 15 тысяч человек вмещает танцпол внизу. На четвертом ярусе помещается порядка 40 тысяч человек, минус вырезы за сценой, – посчитал Шурыгин. – То есть всего порядка 70 тысяч человек в обычной конфигурации. А если сцена будет стоять в середине, то возможно и 80 с лишним тысяч.

По словам Шурыгина, сейчас также идет речь о концерте «немецких звезд мирового уровня», а также NCA ведет переговоры со Смольным о переносе уже существующих и новых фестивалей и мероприятий с Дворцовой и других исторических площадок на стадион, «потому как людям комфортнее находиться под крышей, чем в историческом центре города, не обеспеченном ничем». Конкретные проекты и имена он называть не стал. Вице-губернатор Владимир Кириллов подтвердил факт разговора по поводу стадиона. А неофициально «Фонтанке» говорили даже о возможном проведении цирковых представлений и ралли, если переоборудовать чашу арены на Крестовском.

По оценкам промоутера, в год можно проводить до 10 мероприятий, в зависимости от их технического масштаба, так как, например, для монтажа оборудования мировой звезды вроде U2 потребуется минимум 6–7 дней, плюс 2 дня на демонтаж. Важным фактором успеха должна стать модульность – возможность вариативного изменения вместимости, чтобы делать мероприятия и на 30, и на 20 тысяч человек и использовать стадион как можно чаще.

Но даже в этом случае, по словам Шурыгина, эксплуатационные затраты будут высоки, так как независимо от количества гостей работать будут все службы стадиона, что скажется на стоимости аренды. Она, по его словам, пропорциональна количеству мест. И если стоимость аренды СКК, вмещающего 16 тыс. человек, – это 2 – 2,5 млн рублей за мероприятие, то по этой пропорции можно посчитать, что за стадион на Крестовском надо будет заплатить до 10 – 12,5 млн. Для сравнения: аренда «Открытие Арены» в Москве оценивалась в 6 млн рублей, но она не имеет крыши. Ориентируясь на 10 мероприятий в год, клуб может заработать только от сдачи стадиона в аренду под крупные мероприятия не менее 100 – 125 млн рублей в год. И это не считая продажи еды, напитков и услуг гостям мероприятий.

Ресторан "У «Зенита»"

Ежедневно действующий общепит и развлечения — еще одна статья доходов. На стадионе планируется открытие целой сети заведений.

– Кластер будет включать в себя семейную зону, интерактивный музей клуба, флагманский магазин, кафе, рестораны и лавки, – отметил Манкин. – Мы хотим открыть постоянно действующие видовые рестораны на 7-м уровне. Это будет целая ресторанная «улица» с прекрасным видом на город и залив.

По оценкам игроков рынка, арендные ставки на такого рода объектах привязываются к выручке. Бургерные платят 4 – 7%, кофейни — 8 – 12%. Фиксированная ставка аренды в таком объекте, вероятно, будет обсуждаться индивидуально.

Создание ресторанной зоны обсуждалось еще до открытия стадиона, напомнил известный петербургский ресторатор Леонид Гарбар. Сама площадка интересна, но у неё есть существенный минус — в спортивных сооружениях и около них нельзя продавать алкоголь.

– Если говорить не о фастфуде, то это снижает интерес рестораторов в несколько раз. Все-таки алкоголь – существенная часть выручки, – отметил он.

– Да, есть запрет на продажу алкоголя в радиусе 2 км от стадиона. Но он распространяется только на дни матчей и за некоторое время до их начала. В остальном там можно продавать алкоголь, – отмечает депутат ЗакСа Денис Четырбок. – Стадион находится в парке, это место отдыха людей, и если там будут работать рестораны, на деньги от которых можно будет его содержать за счет клуба, а не городской казны, то почему нет? Но в дни матчей продавать алкоголь будет проблематично.

В клубе «Фонтанке» сообщили, что проблема находится в стадии решения.

В целом за счет разнопланового развития стадиона в «Зените» планируют существенно нарастить посещаемость арены. И если за прошлый сезон её посетил 1 млн человек, то в следующем там ждут уже не менее 1,3 млн зрителей.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»