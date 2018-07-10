Через шесть лет полиция решила взыскать с фигурантов «болотного дела» компенсацию за утраченные дубинки и рацию

Спустя шесть лет после митингов на Болотной площади в Москве полиция подсчитала материальные потери в протестных акциях. Стоимость пяти резиновых палок и двух радиостанций «Волна» хочет взыскать Управление МВД на транспорте по Центральному федеральному округу с обвиняемых по «болотному делу». Об этом 10 июля в Facebook написал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Он уточнил, что кроме него финансовые претензии выставили Илье Гущину, Алексею Гаскарову, Леониду Развозжаеву, Александру Марголину и Елене Кохтаревой. Все они были осуждены по «болотному делу». Сумма гражданского иска составляет 43 тысячи 800 рублей.

Дело о беспорядках и сопротивлении полиции на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года. Обвиняемыми стали десятки человек. Сергея Удальцова признали виновным в организации протеста, в колонии он провёл четыре с половиной года.