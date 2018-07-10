В Смольном не смогли выбрать подрядчика, который достроит троллейбусную линию на Ленинском

У фонда капитального строительства и реконструкции Петербурга сорвалась закупка на продолжение строительства троллейбусной линии и разворотного кольца на участке Ленинского проспекта от проспекта Героев до улицы с рабочим названием «Магистраль №1», которая пройдет вдоль Финского залива. По итогам запроса котировок, в ходе которого разыгрывался контракт максимальной стоимостью 130,5 млн рублей, заказчику не поступило ни одной заявки. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.

Троллейбусную линию по Ленинскому проспекту городские власти хотели продлить на 750 метров. По существующему проекту предполагалось строительство не только линии и разворотного кольца, но и двухэтажного здания тяговой подстанции, где должны быть устроены электрощитовые, санитарный и водомерный узлы, кладовая, лестничные клетки, а также подсобка и помещение дежурного.

Идею продолжения линии на Ленинском проспекте власти не могут реализовать с 2016 года. Как ранее писала «Фонтанка», в прошлом за проект с троллейбусной линией бралась компания «Антарес». Он достался ей в нагрузку к детскому садику и школе. Строительство всех трех объектов оценивалось заказчиком в 1 млрд рублей. Но «Антарес» согласился выполнить заказ вдвое дешевле. В итоге перед Новым годом в Смольном отказались от заключения контракта и перераспределили школу и садик другому застройщику. А троллейбус остался без подрядчика.