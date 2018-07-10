Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии вырос на четверть

Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2018 года вырос почти на четверть, до $17,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он составил $14,4 млрд, свидетельствуют материалы Банка России, обнародованные 10 июля.

ЦБ РФ отмечает в комментарии, что отличие от ситуации годом ранее динамику чистого кредитования остального мира частным сектором определял спрос на иностранные активы со стороны прочих секторов при менее значимом вкладе в вывоз капитала операций банков.

Во втором квартале ЦБ оценивает отток капитала из РФ в размере около $0,4 млрд после $17,0 млрд в первом квартале.