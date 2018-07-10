Бельгийцы приехали в Петербург с Обеликсом и своими полицейскими

Болельщики сборных Бельгии и Франции осваивают Петербург перед матчем полуфинала чемпионата мира.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Игра между сборными двух стран пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" сегодня, 10 июля, в 21 час. День до матча болельщики проводят в кафе и ресторанах города и гуляя по улицам.

Вместе с бельгийцами приехали представители местной полиции, а также один из самых известных мультяшных галлов – Обеликс.

На игре, по предварительным данным, ожидаются первые лица стран-участников, а также премьер-министр России Дмитрий Медведев. В связи с чем ЗСД предупреждает пользователей скоростной трассы, что в период с 17 до 21 и с 23 до 2 часов ночи могут быть временные ограничения движения в связи с проездом официальных кортежей.