Двуглавый орел «улетел» со здания Академии управления МВД в Москве

Чугунного двуглавого орла похитили с фасада здания Академии управления МВД в российской столице.

Об этом 10 июля сообщает агентство городских новостей «Москва». Пропажу геральдического знака заметил субботним вечером сотрудник ведомственного учебного заведения. Он увидел, что с одной из оконных решеток, закрепленных на фасаде здания, пропало ее главное украшение – эмблема МВД на фоне двуглавого орла. Похищенное оценили в 3,5 тысячи рублей.

Предполагаемого вора полицейские нашли быстро и недалеко от места происшествия. Задержанным оказался 22-летний житель Истры. Геральдический знак у него изъяли. Против молодого человека возбудили уголовное дело о краже.

Напомним, 1 июля во время празднования победы российской сборной над Испанией со здания Следственного комитета по Московской области неизвестные украли табличку золотого цвета. Человека, оторвавшего от фасада трофей, найти пока не удалось. Зато в полицию пригласили мужчину, сфотографировавшегося с вывеской. Его отпустили после воспитательной беседы.