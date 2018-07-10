Без штанов не бегай и в митингах не участвуй: что не советуют делать петербургским студентам и школьникам

Петербургских школьников лишили стипендий из-за расклейки листовок, студент СПбГУ получил выговор за участие в митинге. Что еще лучше не делать молодым людям в Петербурге, спросили мы профессоров и чиновников.

Архив/Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"

Двое петербургских выпускников элитной гимназии лишились стипендии по окончании школы. Причиной тому они назвали политику, в школе поправили – за действия вне закона, ведь подростки попали в отдел полиции, расклеивая листовки. За месяц до этого на аналогичное обратили внимание в СПбГУ. Там студента пожурили за то, что тот сопротивлялся полиции на митинге сторонников Алексея Навального. За что еще можно получить осуждение от преподавателей и администрации?

Во Второй гимназии Санкт-Петербурга по окончании учебного года решили выдать лучшим ученикам стипендию. Деньги взяли из попечительского фонда школы. Получилось по тысяче рублей на человека. Чтобы попасть в число одаренных этой символической наградой, нужно было удачно выступить на районном или региональном уровне предметной олимпиады, иметь отличную оценку по этому предмету и уважительно относиться к уставу гимназии и её традициям. Всего в школе набралось таких почти два десятка. Планировали ее получить и двое молодых людей, сочувствующих оппозиционному движению «Весна». В их копилке – призовые места на городских олимпиадах по французскому и обществознанию.

«Когда начали награждать ребят, которые сильно уступили мне по баллам, а до меня очередь так и не доходила, в моей голове начала формироваться конспирологическая теория, что это может быть как-то связано с моим активизмом. Я даже успел перекинуться с одноклассником парой шуток на эту тему. После окончания торжественной части я подошел к классной руководительнице и спросил, почему так произошло. Она подтвердила мои опасения и сказала: «Когда директор увидела ваши фамилии на ‘листе’, то сразу сказала, что стипендии тут не будет», – цитируют в движении «Весна» своего сторонника Тимофея Макаренко.

Зимой он и его одноклассник Валентин расклеивали в центре города листовки с призывом выйти на забастовку избирателей, к чему призывал Алексей Навальный. Сотрудники полиции задержали школьников и выписали им протокол о нарушении правил благоустройства (статья 37.1 КоАП). Как утверждают в школе, это и стало причиной того, что стипендия им не досталась: «Политика – это их право и свобода. Нельзя совершать противозаконное действие, и это не связано с политическими убеждениями», – сообщила «Фонтанке» директор школы Людмила Мардер.

Сторонники выпускников обратили внимание: стипендию получили даже те, кого привлекали за «неполитические» действия, например за распитие алкоголя . «Мне об этом ничего неизвестно», – заверила нас директриса.

В разговоре с «Фонтанкой» она упомянула, что по правилам стипендию от попечительского совета школы можно получить лишь в том случае, если помимо успеваемости, ученик уважает и чтит традиции и нормы школы. «Нарушение этих норм тоже учитывается, если человека, например, ставят на учет в полиции, как думаете, относится ли это к школе? Конечно, влияет поведение не только в стенах гимназии, но и за ними», – добавила Мардер.

«Фонтанка» поинтересовалась у городского комитета по образованию, что еще не должен делать школьник, чтобы сохранить лицо перед администрацией школы и другим взрослым миром, и получила следующее наставление:

«В первую очередь учащийся петербургской школы не должен совершать действий, которые могут причинить вред окружающими или ему самому. Это касается и физического, и психологического здоровья детей. Естественно, школьников предупреждают об ответственности, которая ждёт их в случае совершения противоправных действий. Даже для несовершеннолетних последствия необдуманных поступков могут быть весьма серьёзным, вплоть до радикального изменения образовательного маршрута. Что касается политической активности школьников, то это личное дело каждого учащегося. Но мы придерживаемся мнения, что школа должна наделить человека суммой базовых знаний, которая поможет ему уже во взрослой жизни выработать собственное мнение, занять ту или иную позицию и самостоятельно принимать решения», – сообщили в пресс-службе комитета.

Даже если в школе молодые люди смогут определиться с политическими убеждениями, выражать свои взгляды свободно вряд ли можно будет даже в когда-то известном свободолюбием и толерантностью вузе. По крайней мере, такой вывод можно сделать, изучив июньское решение этической комиссии в СПбГУ. Пятеро профессоров нашли нарушение кодекса поведения универсанта в действиях студента Верещагина: 5 мая молодой человек был задержан на несогласованном митинге сторонников Алексея Навального. Суд оштрафовал молодого человека и лишил свободы на двое суток за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации (20.2 ч.5 КоАП) и сопротивление полиции (19.3 КоАП). Перед достойными умами университета Верещагин не стал отрицать, что был задержан на акции, тем не менее утверждал, что оснований для этого не было.

«Комиссия пришла к выводу, что, во-первых, А. А. Верещагин вполне осознанно оказался на месте проведения несогласованного в установленном порядке массового мероприятия. Во-вторых, оказал сопротивление при его задержании представителями органов правопорядка и тем самым совершил административные правонарушения», – говорится в решении на сайте СПбГУ. Как посчитали главные по этике, молодой человек не смог достойно представить вуз во внеуниверситетской среде.

«По юридической линии он был наказан судом, а значит, недостойно представил университет. Если бы он там был ради любопытства – это одно, а он там не случайно оказался, да еще и проявил себя не лучшим образом – оказал сопротивление и бранился с милиционерами. Всех ведь не задерживают, а на эти митинги ходят сотни. Нет такого, что бегают за всеми и ловят. Задерживают только тех, кто проявил наибольшую активность и потом сопротивлялся, или, может, лозунги провозглашал неприличные, или антиконституционные плакаты держал», – пояснил нам глава этической комиссии университета Геннадий Богомазов.

«Фонтанка» попросила его рассказать о том, как на практике нарушается этический кодекс и что еще не подобает делать универсанту. Подобные ситуации профессорам приходится изучать раз в несколько месяцев. Вот – одна из них.

Аспирантка факультета международных отношений накануне 8 Марта опубликовала в соцсетях якобы высказывания преподавателей СПбГУ, в которых увидела сексизм: «Женщинам не место в политике», «Заточенный на замужество мозг аспирантки не в силах понять постпозитивизм», «Эту монографию о войне писала женщина, представляете? На удивление, получилось неплохо». Цитаты были напечатаны на бумаге и сфотографированы на фоне здания университета.

«Эта акция была проведена без согласования с руководством факультета и руководителями образовательных программ. Она вызвала в преподавательской среде факультета полное недоумение, непонимание и удивление, поскольку многие преподаватели вообще не припоминают за собой такого рода высказываний, другие полагают, что если что-то подобное и было, то эти слова вырваны из общего контекста разговора, поскольку они никак не страдают сексизмом», – говорится в решении комиссии по этике. В качестве претензий аспирантке было высказано то, что она даже не попыталась поднять проблему в коллективе факультета. «Сексизм — это идеология и соответствующая социальная практика… в ходе беседы с Жигалевой выяснилось, что четкого понятия о сексизме как таковом у нее нет».

«Вы ведь в офисе работаете, знаете, что вам не разрешат любую бумажку на стены повесить, да так чтобы еще и никто не видел, не знал, кто повесил и зачем. Это нигде не приветствуется. Мы отчасти признаем, что такие высказывания возможны в виде неудачной шутки. Но говорить о том, что на факультете существует такое явление как сексизм, нельзя. Загуглите , что это такое», – отметил Богомазов в беседе с «Фонтанкой».

Еще один случай касался бранной перепалки посетителей лекции и преподавателя истории. Предметом спора стали наполеоновские войны и обвинение в плагиате. Зачинщиков перепалки, задававших неудобные вопросы, выкинули из аудитории. «У них задача была устроить скандал. Это мальчики студенческого возраста не старше 3 курса. Они могут состязаться с профессором по уровню знаний и интеллекту? Нет», – отметил Богомазов. Тем не менее этические нарушения комиссия усмотрела и в поведении лектора, и посетителей лекции.

Наконец, один из самых показательных случаев университетского суда касался банального – пьянки после получения диплома. Предметом изучения профессоров стали фотографии из соцсети «ВКонтакте». «На одной из них молодые люди изображены у входа в главное здание университета на фоне памятной доски, посвященной Д. И. Менделееву, при этом диплом одного из них лежит в мусорной урне, а Д. Егоров выражает по этому поводу бурный восторг. На второй фотографии молодые люди запечатлели себя в коридоре здания Института наук о Земле на фоне портретов знаменитых российских географов в непотребном виде, сняв с себя нижнюю часть гардероба и с приветственно поднятыми руками», – говорится в материалах этической комиссии.

«В стенах университета такое непозволительно. Пускай снимают штаны у себя на даче, без диплома, надевают плавки и бегают загорают», – резюмировал глава комиссии по этике.

В качестве общей рекомендации, как вести себя универсантам, он порекомендовал изучить специальный кодекс на сайте СПбГУ. В него входят семь заповедей, общий смысл которых сводится к тому, чтобы преподаватели и студенты уважали право интеллектуальной собственности, коллег, не списывали на сессии, были толерантными, беспристрастными и объективными, поддерживали профессиональную компетенцию и достойно представляли университет где бы то ни было.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»