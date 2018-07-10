Инъекция в деле журналиста Кашина осталась без Турчака

Бывшие сотрудники холдинга «Заслон» приговорены за похищение и истязание своего шефа Александра Горбунова. По шесть лет получили Данила Веселов и Михаил Кавтаскин, которых также считают соисполнителями покушения на Олега Кашина.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Похищение Горбунова обставили под спецоперацию ФСБ. 1 апреля 2014 года на улице Коли Томчака его затолкали в микроавтобус и увезли на съемную квартиру. Через 30 часов Горбунова выкинули во Всеволожске. Похитителей задержали через год, большинство топ-менеджеру знакомы. Это были сотрудники его же службы безопасности, среди них – Данила Веселов, Вячеслав Борисов и Михаил Кавтаскин. Этим троим также предъявили обвинение в покушении на убийство Олега Кашина в ноябре 2010-го.

Еще в 2015 году появилось и объяснение похищения Горбунова: его же сотрудники якобы вынудили его признаться, что это он отдал им распоряжение изуродовать журналиста, выплатив 3,3 млн рублей (100 тысяч долларов на тот момент), а заказ поступил от его давнего друга и соратника Андрея Турчака, на тот момент псковского губернатора. Признание будто бы требовалось исполнителям в качестве страховки, они не чувствовали себя в безопасности.

Расследовать похищение Горбунова оказалось проще, чем покушение на Кашина. Дело передали в суд в апреле 2017 года. Процесс проходил в закрытом режиме. Об этом просил Горбунов. Разглашение примененных к нему методов и полученных травм могло унизить его честь и достоинство.

Топ-менеджер действительно натерпелся. Это неудивительно, если допустить, что измывались над ним те же лица, что и над Кашиным. По данным «Фонтанки», к Горбунову применяли плоскогубцы и прочий инструмент, запрокидывали голову и вливали воду в горло, оставляли без воздуха, уделяли внимание срединной части тела и конечностям. Инъекция, о которой писала «Фонтанка», тоже подтвердилась. Подсудимый Феликс Геращенко признал, что вколол потерпевшему дозу транквилизатора. Он, кстати, не входил в службу безопасности «Ленинца», в похищении поучаствовал «заодно». Его адвокат Святослав Васильев сообщил «Фонтанке», что после задержания Геращенко оформил явку с повинной и дал признательные показания, «способствовал раскрытию группового преступления». Феликс находился под подпиской о невыезде, получил сегодня 6,5 года строгого режима и был взят под стражу в зале суда.

Александр Горбунов (в центре) Фото: Официальный сайт АО «ЗАСЛОН»

По официальной версии, которая положена в фабулу обвинения, от Горбунова требовали предоставить компрометирующую информацию о себе. Конкретика, про Турчака и Кашина, из дела о похищении исчезла, хотя проводившие «допрос» Геращенко и Кирилл Ефремов, по информации «Фонтанки», задавали Горбунову вопросы про губернатора и журналиста, но положительных для себя ответов не услышали.

Мотив похищения, таким образом, остался туманным. Истязали, да, но с какой целью – неизвестно.

По мнению следствия, в похищении Горбунова участвовали 11 человек. Сегодня приговор оглашен восьмерым. Бывший глава службы безопасности «Ленинца» (впоследствии переименован в «Заслон») Александр Мешков скрывается за границей. Он детально рассказывал о подготовке к нападению на Кашина. По его словам, похищение Горбунова состоялось из опасения, что исполнителей покушения устранят сами же заказчики. В розыске находится также Вячеслав Борисов, которому приписывают авторство самых жестоких ударов по Кашину. Еще один, Антон Козин, скрылся уже в ходе судебного следствия, он заочно арестован.

Судья Галина Пономарева признала всех участников виновными, приговорила их к 6-7 годам строгого режима. Кавтаскин, Веселов, Геращенко, Ефремов, Андрей Земцов, Андрей Борисов (брат Вячеслава Борисова), Михаил Новиков и Юрий Чухнин должны на всех выплатить потерпевшему 1 млн рублей компенсации морального вреда. Горбунов требовал в шесть раз больше.

Данила Веселов (слева) и Михаил Кавтаскин (справа) Фото: Михаил Огнев

В прениях топ-менеджер просил судью отнестись снисходительно к четырем арестованным и без снисхождения – к тем, кто находился под подпиской. Адвокат Владислав Фомин, представляющий интересы Горбунова, сообщил «Фонтанке», что эта позиция связана с тем, что находившиеся на свободе минимизировали свою ответственность и давали противоречивые показания.

Данила Веселов и Михаил Кавтаскин приговор встретили с хорошим настроением. Под арестом они находятся с мая 2015 года, больше половины уже отсидели. За дело Кашина голова болеть, видимо, должна не у них. Обвинение в покушении на журналиста Веселову, Кавтаскину и Вячеславу Борисову предъявили еще в середине 2015-го, то есть три года назад. Как сообщил «Фонтанке» адвокат журналиста Рамиль Ахметгалиев, с тех пор ничего не поменялось.

«Во всяком случае, нас ни о чем не уведомляли. Ни о следственных действиях, ни тем более о завершении предварительного расследования. Дело в суд, соответственно, не передавали», – говорит защитник.

Олег Кашин из приговора «ленинцам» делает вывод о том, что политическая установка на раскрытие его дела уже перестала существовать.

«Чтобы добиться от Горбунова признательных показаний, его похитили и подвергли «неформальному допросу». Наверное, это имело бы значение, если бы с политической составляющей все было бы так, как с самого начала, но время шло, обстоятельства поменялись, и в какой-то момент похищение стало просто похищением, а признания исполнителей про Горбунова и Турчака — отягчающим обстоятельством в том смысле, что вы много болтали и теперь за это сядете».

44-летний Александр Горбунов по-прежнему трудится на оборонку под крылом Ростеха и семьи Турчак. Он гендиректор компании «Проминвест», принадлежащей госкорпорации и управляющей холдингом «Заслон» – бывшим «Ленинцем». По данным СПАРК, Горбунов не просто наемный менеджер, но и совладелец «Заслона» наряду с Кирой Турчак – женой бывшего губернатора Псковщины.

После задержания Веселова и Кавтаскина было возбуждено уголовное дело за схрон оружия, найденного рядом с особняком Горбунова. Сотрудники ФСБ вынесли пистолеты, автоматы, пулемет и килограммы тротила. Горбунов пробыл под арестом полгода и в сентябре 2015-го по ходатайству Следственного комитета вышел на свободу. Дело в отношении него прекращено, уточнил «Фонтанке» Владислав Фомин.

Андрей Турчак, стоявший с Горбуновым у истоков «Молодой гвардии Единой России», сейчас занимает должность вице-спикера Совфеда. Сегодня, в день приговора, он был занят заседанием совета по местному самоуправлению. В будущее сенатор смотрит оптимистично:

«Наша страна уверенно идет по пути формирования подлинного гражданского общества, – цитирует Турчака пресс-служба парламента. – Мы будем и дальше работать над расширением механизмов прямой демократии, повышением гражданской активности, укреплением доверия между обществом и властью».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

Александр Горбунов (в центре) Фото: Официальный сайт АО «ЗАСЛОН»