Госдума разрешила супругам составлять совместные завещания

Одно завещание на двоих смогут составлять муж и жена в России, правда, после смерти одного из супругов второй имеет право переиграть договор. Соответствующий закон приняла Госдума 10 июля.

Согласно документу, семейные пары распоряжаются общим имуществом по своему усмотрению. Совместный договор перестаёт действовать в случае развода или признания брака недействительным, как до, так и после смерти одного из супругов. Документ также утратит силу, если один из пары составит отдельное завещание.

Из завещания можно исключить законных наследников без разъяснения причин. Но несовершеннолетние, дети-инвалиды и нетрудоспособные родители в эту категорию не входят, по закону, им перейдёт наследство в любом случае.