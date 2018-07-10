Тбилисская в ожидании сноса: жители дошли до Верховного суда

Жители «Никитинской усадьбы», которых обязали самостоятельно уничтожить собственные квартиры, надеются на Верховный суд. В июле он вновь истребовал материалы их дела.

Евгений Степанов/Интерпресс

Владельцы участков на Горной улице, 22, и Тбилисской, 32, не предпринимают никаких действий, чтобы узаконить то, что Смольный считает самостроем, говорят жильцы домов. А значит, они скоро вновь окажутся под угрозой сноса. Но есть «призрачная надежда», что в деле разберется Верховный суд – хотя раньше он отказал горожанам и встал на сторону городских властей. Неунывающие ответчики не отчаялись и готовят жалобу в ЕСПЧ — на само это решение и судью Вячеслава Лебедева. Однако на днях ВС снова заинтересовался историей комплекса в Коломягах. Документы уже ушли в Москву.

В сюжете, напомним, участвуют несколько малоэтажных домов в «Никитинской усадьбе» – в том числе по адресам: 3-й линия 1-й половины, 12, Первая Алексеевская ул., 41, Горная, 22, и Тбилисская, 32. Всего в поселке 60 малоэтажных домов, застройщиком которых стала «Северо-Западная строительная компания» (СЗСК). По генплану это зона Т2Ж1 для размещения малоэтажных домов, что принципиально отличает ситуацию от незаконных многоквартирных самостроев на участках под ИЖС.

Гендиректором СЗСК сейчас является Дмитрий Баролин. Собственность имеет сложную структуру: 80% принадлежат ЗАО «Петербургская инвестиционно-строительная компания», остальные 20% – ООО «Обслуживание кондоминиумов», которым владеют напополам Баролин и Михаил Голубев. А 82,5% ЗАО, в свою очередь, принадлежат двум юрлицам, которые были ликвидированы более года назад. Остальная «живая» часть собственности — у того же «Обслуживания кондоминиумов», в том числе через промежуточную структуру «Северо-Западная строительная корпорация», директором которой является тот же Михаил Голубев.

Баролин и Голубев строили в Коломягах более 20 лет, больше всего — в двухтысячных годах. СЗСК построила в квартале более 30 домов общей площадью более 97 000 кв. м. Большинство объектов возводились без разрешения — для того времени это была общепринятая практика получения разрешений во время или даже после окончания стройки. В результате без разрешений на строительство и без ввода в эксплуатацию зависли порядка полутора-двух десятков малоэтажных зданий, построенных с 2004 по 2010 год — на 1-й Никитинской, 1-й Алексеевской, Горной, Тбилисской улицах, в Парголовском переулке, 8 и на 3-й линий 1-й половины, 12. Часть из них и сейчас остается бездокументными, но, как говорят сами жители, у Госстройнадзора «руки не дошли» подавать иски по всем самостроям в городе.

Другая часть давно уже фигурирует в СМИ в связи с судебными исками того же ведомства и протестами жителей. В последнее время по крайней мере у двух зданий будущее просматривается более или менее определенно — это дом на Первой Алексеевской и на 3-й линии 1-й половины. Жители Первой Алексеевской с надеждой рассказывают, что собственник участка Дмитрий Баролин «сделал шаги» к получению разрешения на строительство. Мировое соглашение со Стройнадзором там уже подписано, и до получения разрешения, а значит, снятия угрозы сноса осталось немного. Что касается второго дома, то им также занимается Баролин, и там история тоже движется к подписанию мирового соглашения.

А вот судьба домов на Горной, 22, и Тбилисской, 32, висит в воздухе, и с каждым днем опасность очередных акций протеста становится все более реальной. Если с именем Баролина жители связывают, пусть и слабые, но надежды на окончание своей «бездокументности», то в отношении Голубева давно назрело массовое раздражение.

По данным Росреестра, собственник участка на Горной, 22, – Анна Сергеевна Ярулова (Шлепкова), которую жители поселка считают бывшей гражданской женой Голубева. Мировое соглашение с Госстройнадзором, сроком на три года, подписано уже почти два года назад. Собственник за это время не продвинулась «ни на миллиметр» в сторону получения разрешения, говорят горожане. Прибавляя, что и сами бы занялись этим процессом за собственные средства, однако ни Шлепкова, ни Голубев на это не идут. Срок истекает 1 сентября 2019 года.

«Голубев заявляет, что Стройнадзор дал на получение документов три года, потом подпишет еще на три, а потом еще на три. А потом вообще на халяву все подпишет. Это его принципиальная позиция», – заявил «Фонтанке» на условиях анонимности один из жителей дома.

Попытки жителей обращаться в полицию успеха не имели: состава преступления нет, возбуждать нечего. Коллективные письма в другие инстанции, в том числе в администрацию, также были безрезультатны. Трое покупателей квартир попробовали в 2015 году подать иск к Смольному, Стройнадзору и застройщику — о компенсации морального вреда. И даже выиграли его частично в Куйбышевском суде, получив порядка 100 тысяч рублей на каждого. В решении, в частности, указывалось, что договоры купли-продажи, заключенные истцами, по сути своей приравниваются к договорам долевого участия — со всеми вытекающими обязательствами застройщика. «Но и это нам ничего не дает, – говорят заинтересованные. - Собственник участка – Шлепкова, застройщик – Голубев. А иные лица не могут быть сторонами процесса получения разрешений. И главное, непонятна позиция города. Столько обманутых дольщиков, а тут люди купили, живут, никого не трогают, но почему-то их методично добивают. И никаким образом не давят на застройщика. Он не заплатил ни рубля штрафа. Крайними оказываются жители, а застройщик благоденствует. И не так давно открыл еще один проект».

Михаил Голубев действительно анонсировал в прошлом году проект таунхаусов «Прибрежный квартал» в Лисьем Носу, причем разрешение на строительство на этот раз получено им лично на свое имя, и заранее. Застройщик — АО «Второе партнерство». Попытка Госстройнадзора отказать в выдаче документа не удалась: как сообщают в ведомстве, они не имеют права не выдавать разрешения при полном собранном пакете документов, даже если застройщик не отличается чистотой репутации.

Город, по словам жителей поселка, безразличен к их судьбе: ответы на жалобы гласят, что все вопросы – к собственнику, который бездействует. Круг замкнулся.

У жителей Тбилисской, 32, ситуация еще более запутанная. Собственник земли там — сам Михаил Голубев. Дом построен в 2008 году. В 2010 году одна из жильцов, заселившаяся по акту приема-передачи, написала тогдашнему губернатору Валентине Матвиенко, что не может оформить собственность в «бездокументном» доме. Письмо «спустили» вниз по служебной лестнице, в проблеме разбирались комстрой и Госстройнадзор. В конце концов, как рассказывают горожане, из комстроя им заявили, что «за защитой имущественных прав» нужно идти в суд. В результате восемь жителей дома смогли оформить собственность через судебные решения, по каждой квартире слушалось отдельное дело. «После этого в 2014 году Стройнадзор вышел с иском о сносе самостроя. Позвольте, спросили мы, вы же еще четыре года назад знали, что происходит, – рассказывает Алексей, владелец одной из квартир. – Нам ответили, что раньше у службы не было таких полномочий, а теперь они есть».

И действительно, возможность обращения с исками в суд о сносе самостроя Стройнадзор получил в июле 2012 года. В ведомстве заявляли, что узнали о самострое от администрации Приморского района. И при проверке выявили, что дом не соответствует градрегламентам: находится в охранной зоне усадьбы Орловых-Денисовых и на 15,3 метра превышает разрешенные на тот момент параметры — 10 метров. К тому же, как сказали в службе, собственник участка ни разу к ним не обратился. А в 2010 году пленум Верховного суда постановил, что дома-самострои можно сносить даже после признания в них права собственности.

Несмотря на то, что прокуратура была на стороне жильцов, 24 декабря 2015 года суд постановил: жители сами должны снести свою собственность, за свои средства. Что интересно, это был тот же Приморский райсуд, который ранее признал за владельцами квартир права собственности. Последовала апелляция; в ходе разбирательств суд назначал две экспертизы, которые должны были оценить безопасность дома. Обе экспертизы оплачивали сами жители. Застройщик же в течение всех судебных процессов не понес никаких трат, говорят жильцы.

Вывод экспертов был неутешительным: легализация невозможна, так как дом нарушает высотные регламенты. Даже уже измененные: в июле 2016 года закон № 820-7 о зонах охраны изменили, установив на участке «Никитинской усадьбы» предел в 20 метров. Тем не менее экспертиза, назначенная в августе того же года, признала, что нарушение неустранимо. В решении суда также записано, что Михаил Голубев при приобретении участка в 2004 году знал, что закон относит эту землю к зоне «односемейных домов».

Аргументы жильцов о том, что дом вписывается в застройку и что соседи не против, суд не услышал. Доводы, что рядом с кварталом стоит 26-этажный центр имени Алмазова и многоэтажки 2000-х годов, также пропали втуне. Позже, в апелляции, владельцы квартир снова проиграли. В удовлетворении кассационной жалобы отказали. Мирового соглашения, на которое суд советовал пойти, достичь не удалось.

Доведенные до предела, жильцы Тбилисской, 32, в 2017 году обратились в Верховный суд. Но снова получили отказ — в январе 2018 года ВС вынес определение об отсутствии оснований для пересмотра решения. Казалось бы, осталась одна надежда — на ЕСПЧ; жалоба туда уже подготовлена. Однако в июле Верховный суд внезапно истребовал дело еще раз. Когда именно будет пересмотр, пока непонятно. Жители дома надеются, что осенью их ждут из Москвы позитивные новости.

Михаил Голубев на звонки и СМС «Фонтанки» не ответил. В АО «Второе партнерство» также не смогли с ним соединить. Анна Ярулова заявила, что она за границей, и бросила трубку. Для комментариев оказался доступен лишь ее юрист Андрей Варламов, который начал с того, что посоветовал волнующимся жильцам обращаться к психологу. А также заявил, что его клиентка сделала все от нее зависящее, чтобы получить разрешение на дом на Горной, 22, а именно — выдала доверенность на совершение всех действий трем представителям застройщика. «А что они сделали — это надо спрашивать их самих. Между дольщиками и Яруловой никаких договорных отношений нет. Она для дольщиков ничего не обязана делать. Все, что делала, — это по доброй воле», – подчеркнул юрист. По его словам, он встречался с жильцами пару месяцев назад: говорили о том, что в случае дальнейшего промедления Ярулова может свою доверенность пересмотреть.

«Могу от себя сказать, что люди когда-то обращались ко мне по поводу этого дома — можно ли там покупать. И я всем говорил: ни в коем случае. Те, кто себя сейчас называют пострадавшими, — они на свой страх и риск купили квартиры в доме с очень плохой юридической историей», – заметил Варламов. Комментировать какие-либо взаимоотношения между Голубевым и Яруловой он не стал.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»