В Калининграде изуродовали граффити с капитаном сборной Хорватии

В Калининграде неизвестные вандалы обезобразили граффити с изображением капитана футбольной сборной Хорватии Луки Модрича. Фотографии появились в твиттере пользователя под ником Духовный Воин.

Оскорбления написаны на стене от лица сербов. Рядом с лицом Модрича появился мужской половой орган, а также надписи «Косово – это Сербия», «Это не вандализм, это война!» и другие подобные тезисы.

Вандалы испортили граффити после скандального видео, появившегося в Интернете 8 июля, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида говорит «Слава Украине!» и посвящает победу над РФ киевскому «Динамо». Чуть позже на странице игрока в Facebook появится еще один похожий ролик. В результате Международная федерация футбола вынесла Домагою Виде предупреждение, а Огнена Вукоевича, который был в кадре рядом, отстранила от участия в мундиале в составе хорватской делегации и оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков.