Чемпионат мира по футболу 2018
В Калининграде изуродовали граффити с капитаном сборной Хорватии
В Калининграде неизвестные вандалы обезобразили граффити с изображением капитана футбольной сборной Хорватии Луки Модрича. Фотографии появились в твиттере пользователя под ником Духовный Воин.
Оскорбления написаны на стене от лица сербов. Рядом с лицом Модрича появился мужской половой орган, а также надписи «Косово – это Сербия», «Это не вандализм, это война!» и другие подобные тезисы.
Вандалы испортили граффити после скандального видео, появившегося в Интернете 8 июля, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида говорит «Слава Украине!» и посвящает победу над РФ киевскому «Динамо». Чуть позже на странице игрока в Facebook появится еще один похожий ролик. В результате Международная федерация футбола вынесла Домагою Виде предупреждение, а Огнена Вукоевича, который был в кадре рядом, отстранила от участия в мундиале в составе хорватской делегации и оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков.
Справка:
Портреты футбольных звезд современности появились к началу ЧМ на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах Калининградской области. На граффити изображены прославленные футболисты: Уэйн Руни, Ян Вертонген, Лука Модрич, Эммануэль Эменике, Бранислав Иванович, Штефан Лихтштайнер, Юссеф Эль-Араби, Лев Яшин, Игорь Акинфеев и Серхио Рамос.