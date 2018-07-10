Прокуратура не нашла экстремизма в словах Собчак про "украинский Крым"

В заявлении экс-кандидата в президенты не увидели оснований для прокурорского реагирования.

Проверка показала, что в словах Ксении Собчак о том, что крымский полуостров якобы принадлежит Украине, нет признаков экстремизма. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос организации защиты прав потребителей "Гражданский патруль», который на своей странице в "Фейсбуке" выложил ее глава Ростислав Антонов.

"Экстремизма в словах Ксении Анатольевны нет, а на нет и суда нет, – сообщает Антонов. – Вот что мне нравится в наших правоохранительных органах, так это их непредсказуемость. Обращаясь туда, никогда наперед не знаешь, чем дело закончится. Вот и в случае с оценкой территориальной принадлежности Крыма постоянно чудеса происходят. То уголовные дела заводят, а то и замечания не сделают. Теперь у меня остался только один вопрос, правда, не к Собчак, а к Генпрокуратуре. А, собственно, Крым-то чей?"

Напомним, что 24 октября кандидат в президенты Собчак заявила: "С точки зрения международного права, Крым — украинский <...> Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили". По ее словам, сложная геополитическая ситуация требует переговоров и поиска компромиссов. Кроме того, она призвала к проведению нового референдума на полуострове.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного голосования, где большинство высказалось за воссоединение с Россией.