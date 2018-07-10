Дональда Трампа призвали уважительнее относиться к европейским партнерам

Председатель Европейского союза попросил американского президента ценить союзников, которых у него мало.

"Дорогие Соединенные Штаты, цените своих союзников, в конце концов, у вас их осталось не так много", – цитирует Дональда Туска агентство Reuters.

Председатель ЕС сделал свое заявление после подписания совместного соглашения о сотрудничестве между европейскими странами и Североатлантическим альянсом.

Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за недостаточное финансовое участие в НАТО. Так, он пригрозил Великобритании сменить главного союзника, если англичане не увеличат расходы на оборону. При этом Трамп критически высказывался в адрес французского президента Эммануэля Макрона и главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Последний же саммит "большой семерки" в Канаде в июне и вовсе завершился целым рядом политических скандалов. Трамп покинул его раньше срока, сославшись на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, не поставил свою подпись под итоговым документом саммита, а в ходе встречи успел нагрубить почти всем лидерам стран Старого Света. В том числе канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Как писала пресса со ссылкой на неназванных участников саммита, президент США якобы бросил перед ней на стол конфеты со словами: "Вот, Ангела. И не говори, что я никогда тебе ничего не даю!".