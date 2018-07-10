«Петроэлектросбыт» звонками добился от петербуржцев 185 млн рублей за электричество

За 2018 год компания «Петроэлектросбыт» благодаря телефонным звонкам собрала 185 млн рублей задолженности горожан за электричество. После первого звонка 90% должников оплачивали услуги поставщика. Об этом «Фонтанке» рассказали в компании 19 июля.

«С начала 2018 года должники получили более 350 тысяч извещений посредством телефонного автоинформатора, и впоследствии рассчитались с долгами на общую сумму более 115 млн рублей. Не менее эффективной мерой воздействия стал живой обзвон потребителей, в результате которого с населения было взыскано еще 68 млн рублей», – поясняют в пресс-службе компании.

С должниками, которые игнорируют звонки и выбирают скользкую дорожку ухода от оплаты услуг, компания решает вопросы в судебном порядке. Только за 2018 год электроэнергетики отправили в судебные органы Петербурга 3 тысячи заявлений с общей суммой требований более 90 млн рублей. В качестве "дополнительной стимуляции" неплательщиков «Петроэлектросбыт» может отключить свет: за последние 6 месяцев сидеть в темноте пришлось 14,5 тыс. потребителей.