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Чемпионат мира по футболу 2018
10.07.2018 15:11
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Короли и президенты, спешащие на полуфинал Франция — Бельгия, ограничат движение по ЗСД

Из-за официальных делегаций Франции и Бельгии, которые посетят полуфинальную игру чемпионата мира по футболу, движение по Западному скоростному диаметру будет ограничиваться вечером 10 июля.

Как рассказали в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы», повышенная транспортная нагрузка на участке КАД (Юг) – Богатырский проспект прогнозируется с 17.00 до 21.00 и с 23.00 до 02.00.

«В указанные интервалы возможны периодические приостановки движения транспорта специальными службами на время проезда официальных делегаций. Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута и использовать навигационные сервисы с данными о транспортной ситуации», — пояснили в компании.

За право выхода в финал чемпионата мира по футболу на стадионе «Санкт-Петербург арена» поборются Франция и Бельгия. Игра начнётся в 21.00. Матч планируют посетить король Бельгии Филипп и королева Матильда, а также премьер-министр страны Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, в Петербург  приедут больше тысячи болельщиков обеих команд.

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