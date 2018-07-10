В девятом корпусе ЖК «Тридевяткино царство» две секции подведены под крышу

ГК «УНИСТО Петросталь»

В девятом корпусе жилого комплекса «Тридевяткино царство» в Мурино продолжаются строительные работы. Готовность проекта достигла 75%. Окончание строительства корпуса намечено на конец 2018 года.

Девятый корпус проекта комплексной застройки «Тридевяткино царство» состоит из пяти секций, рассчитанных на 504 квартиры. Проект реализуется в Мурино недалеко от станции метро «Девяткино» и ж/д станции «Лаврики» группой компаний «УНИСТО Петросталь».

В настоящее время две секции девятого корпуса подведены под крышу, в них завершена предчистовая отделка: стяжка пола, подвод канализации и водопроводной системы, частичная разводка электропроводки без монтажа розеток, выключателей и точек подключения. На финальной стадии монтаж двухкамерных окон с использованием оконного профиля Montblanc ECO60: окна в двух секциях смонтированы полностью, а двух других – на уровне 4-6 этажа.

Началась чистовая отделка квартир и мест общего пользования (МОП). В местах общего пользования уложена плитка, в квартирах выполнено финальное выравнивание стен и потолков перед поклейкой обоев и укладкой пола. Ведутся подготовительные работы по возведению балконов. В ближайшие месяцы застройщик планирует завершить работы по созданию кирпичной кладки для технических помещений, начать отделку фасадов.

«В связи с нестабильной ситуацией на рынке мы были вынуждены сменить обанкротившегося подрядчика, что повлекло за собой перенос сроков строительства, – говорит Арсений Васильев, генеральный директор группы компаний «УНИСТО Петросталь». – Мы прикладываем максимум усилий, чтобы наши дольщики получили квартиры как можно быстрее. Однако есть технологические процессы, которые нельзя ускорить, т.к. это в конечном итоге скажется на качестве строительства. Сейчас в приоритете компании – достройка объектов и выполнение обязательств перед дольщиками».

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ЖК "Тридевяткино царство" - застройщик ЗАО "Универсальное строительное объединение", проектная декларация на сайте https://www.unisto-petrostal.ru/