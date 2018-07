Трамп: Я самый популярный республиканец в истории партии

Президент США Дональд Трамп вновь решил похвалить сам себя. Повод для этого он нашел в опросах общественного мнения внутри своей страны.

10 июля в своем твиттер-аккаунте 45-й президент США назвал себя самым популярным политиком-республиканцем за всю историю. "Новый опрос общественного мнения показывает, что Трамп, с поддержкой более 90% [участвовавших в опросе], является самым популярным республиканцем в истории партии. Вау!" – отметил президент.

Thank you to all of my great supporters, really big progress being made. Other countries wanting to fix crazy trade deals. Economy is ROARING. Supreme Court pick getting GREAT REVIEWS. New Poll says Trump, at over 90%, is the most popular Republican in history of the Party. Wow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2018 г.