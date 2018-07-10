Наказание за репосты и лайки: алтайские следователи опубликовали специальный мультфильм для подростков

Сотрудники следственного управления СК РФ по Алтайскому краю решили рассказать молодёжи о вреде репостов и лайков в соцсетях языком анимации. Мультфильм под названием «Экстремизм — это преступление» появился на сайте ведомства 10 июля.

Главный герой мультика — 16-летний подросток Илья — оказался за решеткой за то, что активно репостил на своей страничке видеоролики и картинки, «на которых светлокожие люди избивали тех, кто не похож на них по цвету кожи или по национальности, и добавлял комментарий "Так им и надо!"».

Голос за кадром объясняет, что из-за судимости многие дороги окажутся для юноши закрыты. Как следствие, он не добьётся высоких целей и не сможет интересно проводить время со сверстниками.

Далее следователи напоминают, что такое экстремизм и экстремистские действия — одобрение нацистской символики и жестоких действий националистов, избиение людей другой расы, создание враждебных надписей и символов террористических групп на уличных объектах или на личной странице, а также лайки, репосты или поощрительные комментарии. За экстремистские действия закон предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.

Для того чтобы не оказаться за решёткой, следователи советуют молодёжи задумываться, не оскорбляет ли картинка, видео- и аудиофайл чьих-либо чувств, к чему этот пост может побудить читающего и не нарушает ли он общепринятые моральные принципы. «...Люди любой расы и национальности имеют право на жизнь, доброе к себе отношение и уважение. Ведь человечество — это содружество разных культур, каждая из которых интересна и духовно богата. Нет плохих или хороших. Мы — единое целое», – подытоживают создатели ролика.

Напомним, 26 июня несколько депутатов внесли в Госдуму ряд законопроектов, предусматривающих отмену уголовного наказания за репосты в Интернете. По их мнению, необходимо разделить статью 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства) между двумя кодексами. Свою позицию парламентарии объяснили ростом числа наказаний по первой части статьи 282, куда относятся и репосты. Если в 2013 году их было 174, через два года — уже 369. Вопрос жестокости наказания по этому составу поднимался на последней прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул, что «до маразма и абсурда» ответственность за подобные проступки доводить не стоит.