После падения из окна погиб пациент Боткинской больницы. Он со стулом напал на медсестру

Покой в стационаре инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге нарушил буйный пациент. Сначала мужчина направил агрессию на сотрудников учреждения, а через некоторое время злоба привела его к летальному исходу.

Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, накануне в крупнейший стационар на Миргородской улице поступил 37-летний пациент. В состоянии острого психоза он схватил стул и набросился на медсестру.

В больницу оперативно прибыли психологи и сотрудники МЧС. Пока специалисты пытались наладить контакт с пациентом, к зданию подъехала машина с пожарной лестницей. Увидев её, агрессор долго ждать не стал. Полученные при падении из окна травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сейчас в больнице и правоохранительных органах выясняют все обстоятельства произошедшего.