Глава Федерации футбола Украины заплатит штраф ФИФА за хорвата Вукоевича и предложит ему работу

Федерация футбола Украины предложила члену тренерского штаба сборной Хорватии Огнену Вукоевичу работу и компенсирует ему штраф ФИФА. Об этом заявил президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко в эфире телеканала "112 u.a".

"У нас есть четкая позиция поддержать наших друзей. Мы предложили поддержку и Огнену и Виде, в будущем – юридическую и материальную", – сказал Павелко.

«Мы приняли решение компенсировать тот штраф, который на Вукоевича наложили. Можем ему и работу в ФФУ предложить, если он попросит. Почему я в футболке Ивана Ракитича? Ракитич забил победный гол России, поэтому это очень символично. Хорваты — наши друзья. Слава Хорватии! Слава Украине! Героям слава!» — заявил Павелко.

По мнению главы ФФУ, никакой политики в действиях хорвата не было. «Очень патриотичный лозунг. Как "Слава Франции", "Слава Хорватии". Это проявление любви к Украине, которая многое дала. Это благодарность за те годы. Никакой политики в лозунге "Слава Украине" не вижу», — добавил он.

Ранее ФИФА приняла решение оштрафовать Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой России. После субботнего матча, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник сборной Домагой Вида крикнул: "Слава Украине!" – а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине.

Позднее Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из состава команды на турнир, он принес извинения за инцидент. Но решил остаться на мундиале. Виде ФИФА вынесла предупреждение.

Позже в Сети появилось ещё одно видео, на котором Домагой Вида вновь, выпивая, скандирует: "Слава Украине".