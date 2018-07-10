Скрипаль зарегистрировалась кандидатом в депутаты Ярославского областного парламента

Партия "Справедливая Россия" подала документы на участие в выборах депутатов Ярославской областной думы, которые состоятся в сентябре 2018 года. В числе кандидатов присутствует Виктория Скрипаль.

Судя по данным на сайте Ярославского облизбиркома, 46-летняя Виктория Валерьевна родилась в городе Карнаус Литовской Республики, живет в Ярославле. Основное место работы – экономист в ООО «Директ».

Виктория Скрипаль стала известна благодаря медийному скандалу, разразившемуся вокруг отравления ее дяди и кузины в Солсбери 4 марта этого года. Общаясь с журналистами, россиянка утверждала, что отравление родственников – бытовое происшествие, никак не связанное со спецслужбами. Новая волна шумихи в прессе поднялась, когда Виктории пришел отказ в выдаче британской визы.