Скрипаль зарегистрировалась кандидатом в депутаты Ярославского областного парламента
Партия "Справедливая Россия" подала документы на участие в выборах депутатов Ярославской областной думы, которые состоятся в сентябре 2018 года. В числе кандидатов присутствует Виктория Скрипаль.
Судя по данным на сайте Ярославского облизбиркома, 46-летняя Виктория Валерьевна родилась в городе Карнаус Литовской Республики, живет в Ярославле. Основное место работы – экономист в ООО «Директ».
Виктория Скрипаль стала известна благодаря медийному скандалу, разразившемуся вокруг отравления ее дяди и кузины в Солсбери 4 марта этого года. Общаясь с журналистами, россиянка утверждала, что отравление родственников – бытовое происшествие, никак не связанное со спецслужбами. Новая волна шумихи в прессе поднялась, когда Виктории пришел отказ в выдаче британской визы.
Справка:
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества типа «Новичок». Россия обвинения категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.