Джордж Клуни госпитализирован после аварии на мотоцикле

Голливудская звезда Джордж Клуни 10 июля попал в аварию на острове Сардиния, куда он прилетел на съемки.

Как сообщает итальянская пресса, врачи предписали актеру 20 дней лечения, однако он уже покинул госпиталь со своей женой Амаль, поскольку будет находиться под наблюдением своего персонального врача, постоянно присутствующего в съемочной бригаде телесериала Catch 22.

Клуни сам выступил продюсером сериала и выбрал в качестве декораций не действующий аэропорт Venafiorita. По данным La Nuova Sardegna, пара покинула госпиталь на машине с кинопроизводства. Как видно на снимке с места аварии, размещенном газетой, у машины, с которой столкнулся мотоцикл Клуни, разбито лобовое стекло.

Как удалось выяснить таблоиду The Sun, 57-летний Клуни получил травмы таза и ссадины на руке и колене. Он и его жена прибыли на остров 24 июня вместе с детьми — близнецами Александром и Эллой.