"Забава-бар" выселят с Петроградской набережной. Ранее его выгнали с Мытнинской

Швартовка плавучего бара на Большой Невке в Санкт-Петербурге признана незаконной.

Судно, на борту которого находится "Забава-бар", должно в течение недели демонтировать все коммуникации и освободить используемое швартовочное кольцо на Петроградской набережной. Решение об этом принял Арбитражный суд.

Как 10 июля "Фонтанке" рассказали в ГБУ "Мостотрест", которое выступило в этом деле истцом, набережная относится к числу объектов культурного наследия федерального значения. "Запрещено размещение элементов, не относящихся к элементам набережной и ее конструкциям и не предусмотренных технически – чем и являются проложенные коммуникации к «Забава-бару», а также не допускается проведение любых работ, которые могут повлиять на целостность объекта", – говорится в заявлении государственного учреждения.

Кроме того, Дзержинский районный суд по иску Санкт-Петербургского транспортного прокурора обязал судно должно покинуть водное пространство.

Напомним, что ранее власти города неоднократно предпринимали попытки выселить "Забава-бар" с Петроградской набережной, где он расположился после того, как покинул Мытнинскую набережную рядом с Петропавловской крепостью. Правительство Петербурга последовательно избавляется от плавучих ресторанов в историческом центре.