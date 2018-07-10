Боевые корабли на время откроют для петербуржцев ЗСД, но Смольный советует выбрать метро

Репетиция главного морского праздника изменит график разводки мостов и порядок автомобильного движения в Петербурге. Чтобы избежать пробок, водителей готовы пускать на ЗСД бесплатно, но лучше бы пересесть на метро.

«В День Военно-морского флота лучшее средство передвижения по городу – это метро», – заявил вице-губернатор Александр Говорунов на пресс-конференции, посвящённой подготовке к мероприятию.

Так, плановую разводку Благовещенского, Троицкого, Литейного и Дворцового мостов продлят до шести часов утра 17, 18, 20, 21, 23, 27, 30 июля. Эти же мосты будут разводить внепланово 22, 26 и 29 июля с 11 до 13 часов.

В это время для транспорта окажутся закрыты Адмиралтейская набережная от Благовещенского моста до Дворцовой набережной, набережная Кутузова от Дворцовой набережной до Литейного моста, Биржевая площадь, Дворцовый проезд, а также Адмиралтейском проспект.

Чтобы избежать пробок, автомобилистам с 10 утра до двух часов дня в дни репетиций разрешат бесплатный проезд по центральному участку ЗСД.

Кроме того, 22 и 29 июля въезд в Кронштадт и сквозной проезд через комплекс защитных сооружений закроют для грузовиков и личных автомобилей, а для объезда пробок подготовят резервную дорогу.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, в 2018 году он выпадает на 29-е число. Главный военно-морской парад пройдёт на двух площадках – на Неве и Кронштадтском рейде. В смотре будут задействованы 41 боевой корабль, 38 самолётов и вертолётов и четыре тысячи военнослужащих четырех флотов России и Каспийской флотилии. Почти все участники уже прибыли на тренировки.