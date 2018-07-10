Из затопленной пещеры на севере Таиланда спасли всех детей

Таиландским спасателям за несколько дней удалось вызволить из-под земли 12 школьников и их тренера.

В Таиланде завершилась длящаяся несколько дней операция по спасению игроков и тренера школьной футбольной команды из пещеры Тхам Луанг, которую затопило водой, когда школьники и их учитель находились внутри. Об этом 10 июля сообщил телеканал Spring News.

Первых детей достали из подземелья еще в выходные, а последнюю группу из 5 человек вызволили во вторник, 10 июля.

На место проведения операции американский бизнесмен Илон Маск привез специальную подводную лодку, которую можно было бы использовать при спасении, однако власти отказались, предпочитая действовать по ранее намеченному плану. Однако с помощью разработки удалось заснять видео из злополучной пещеры на севере королевства.

Just got back from Cave 3 Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 9 Июл 2018 в 2:43 PDT

Напомним, что 23 июня игроки детской футбольной команды и их тренер пропали, оказавшись запертыми в семикилометровой пещере Тхам Луанг из-за наводнения. Их искали 10 дней. После этого врачи и водолазы начали вызволять детей из западни. Операция осложнялась тем, что многие из школьников не умеют плавать, так как выросли в горном регионе. Спасатели обучали их дыханию в аквалангах, чтобы они смогли успешно преодолеть затопленные участки. У спасенных детей врачи обнаружили признаки инфекции, поэтому им предстоит еще неделю пробыть в карантине.