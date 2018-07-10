Владельцам оружия в России разрешили самостоятельно снаряжать патроны

Владельцы любого охотничьего и спортивного длинноствольного оружия теперь смогут самостоятельно снаряжать патроны к нему. Соответствующие поправки к закону «Об оружии» в третьем чтении были приняты депутатами Госдумы 10 июля.

Как отмечается в пояснительной записке, причиной для принятия таких мер стали санкции в отношении России: патроны становятся всё менее доступными, цены на импортную продукцию растут, а отечественных аналогов зачастую нет. Особенно это касается нарезного оружия.

Законопроект разрешает самостоятельно снаряжать патроны, но при этом запрещает продавать или передавать инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы (порох, капсюли) лицам без разрешения на хранение и ношение оружия.

Кроме того, теперь закон обязывает купивших оружие впервые пройти соответствующее обучение. А юрлица должны будут вести учёт продаваемого оружия, патронов и материалов для изготовления и хранить документацию в течение 10 лет.

«Принятие законопроекта позволит снизить остроту проблемы доступности патронов для многочисленных российских охотников и спортсменов, а также повысит оружейную культуру в РФ», – надеются депутаты.

Самостоятельное снаряжение патронов разрешено в ряде стран, среди которых США, Канада, Финляндия, Великобритания, Германия, Австралия.