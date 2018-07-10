Резервная дорога в Кронштадт готова наполовину. К параду ВМФ обещают успеть

Власти Петербурга учли транспортный коллапс во время первого военно-морского парада в Кронштадте. Объехать пробки предлагают по временной дороге, хотя она пока не закончена.

«В прошлом году мы не просчитали все последствия. Все было хорошо за исключением одного: выезда из Кронштадта. Мы учли все недоработки», – заявил вице-губернатор Александр Говорунов 10 июля на пресс-конференции, посвященной подготовке к главному военно-морскому параду.

Бороться с дорожными пробками собираются транспортными ограничениями. Как уже сообщалось, в День Военно-морского флота въезд в Кронштадт закроют для личного автотранспорта. Пускать на остров будут только жителей, которым для этого нужно будет получить аккредитацию в МФЦ, и аккредитованные автомобили предприятий. Экстренных служб ограничения не коснутся. Кроме того, альтернативный путь на остров обеспечит проезд, который соединит два участка Цитадельского шоссе от улицы Адмирала Грейга до Цитадельской дороги.

О необходимости шоссе-дублёра в Кронштадт в очередной раз заговорили после военно-морского парада в прошлом году. Первый парад официально посетили 50 тысяч человек, но желающих было намного больше. Все в город попасть не смогли – главная магистраль не выдержала нагрузки, остров был блокирован. Работы по засыпке дороги на сегодняшний день ещё продолжаются.

«Это именно временная дорога на период проведения парада. Это крошка, а не стационарная дорога», – подчеркнул в разговоре с «Фонтанкой» Говорунов и заверил, что ее успеют сделать ко Дню ВМФ.

Предполагается, что транспорт на неё пустят в случае перегрузки Кронштадтского шоссе. Движение будет организовано только в одну сторону. Решение, видимо, было принято с учетом ширины дороги – два автомобиля разъехаться на ней смогут не везде. На сегодняшний день покрытия нет на одном участке, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры обещают закончить всё к 15 июля. Но сразу предупреждают: новый асфальт не укладывали, так что идеального покрытия ждать не стоит. Добираться предстоит медленно и "огородами".

Чиновники рассчитывают, что «времянка» прослужит кронштадтцам ещё некоторое время после парада – надолго насыпного покрытия не хватит. По словам Говорунова, стационарная дорога в этом месте уже есть в планах на 2021 год.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, в 2018 году он выпадает на 29-е число. Главный военно-морской парад пройдёт на двух площадках – на Неве и Кронштадтском рейде. В смотре будут задействованы 41 боевой корабль, 38 самолётов и вертолётов и четыре тысячи военнослужащих четырех флотов России и Каспийской флотилии. Почти все участники уже прибыли на тренировки.