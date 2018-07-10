У петербуржцев и москвичей перестали расти зарплаты

В Москве и Санкт-Петербурге остановился рост зарплат. Соответствующие выводы 10 июля сделало РБК из обзора HeadHunter за первое полугодие 2018 года.

Заработные платы москвичей показали нулевую динамику по данным на конец июня по сравнению с тем же периодом прошлого года. А в Петербурге и Ленобласти этот показатель и вовсе сократился на 2%, несмотря на то, что в январе — марте зарплаты увеличились на 2,5%.

Эксперты HeadHunter отмечают, что в целом зарплаты в российских компаниях почти не изменились в первой половине 2018 года. Они полагают, что это может быть связано со стабилизацией в экономике и сезонностью.

Однако в некоторых регионах зарплаты все-таки выросли, причем выросли неплохо. В лидерах, например, Северо-Кавказский округ, где работники начали получать на 13% больше, чем в прошлом году. Неплохой прирост в Центральном и Северо-Западном округах (и там и там по 7%). Подросли также Сибирский, Приволжский и Южный федеральные округа.