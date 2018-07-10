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Строительство
Публикуется на правах рекламы
10.07.2018 13:16
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Setl City приступила к строительству новой очереди ЖК «Солнечный город»

Setl City приступила к строительству новой очереди ЖК «Солнечный город»

Setl City

Стартовало возведение восьмой очереди жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В микрорайоне уже работает детский сад с бассейном на 220 малышей.

Сейчас Setl City занимается созданием зеленого благоустроенного парка рядом с комплексом, проект реализуется за счет компании.  

Новые корпуса – 9.1 и 9.2 – 12-этажные кирпично-монолитные дома «П»-образной формы с полузамкнутым дворовыми пространствами. Здесь спроектированы квартиры от студий до трехкомнатных, а также квартиры евроформата. На первых этажах разместятся коммерческие помещения, где впоследствии будут открыты магазины, булочные, аптеки, кафе – все, что необходимо для комфортной жизни здесь. Застройщик также возведет подземную автостоянку. Уютные внутренние дворы будут благоустроены в традиционном для Setl City стиле: появятся яркие и красочные детские площадки, места для занятий спортом, зоны отдыха взрослых, будут высажены деревья и кустарники.

Setl City
Setl City

Рядом с новыми корпусами Setl City построит общеобразовательную школу на 1375 мест и детский сад на 220 малышей. В настоящее время проекты детского сада и школы проходят государственную экспертизу – строительство школы девелопер планирует начать уже в этом году. А сейчас на территории микрорайона уже работает детский сад с бассейном на 220 малышей, еще один садик с бассейном такой же вместимости также введен в эксплуатацию. Готовится к сдаче первая школа на 1375 мест с двумя плавательными бассейнами.

Отметим, что возле жилого комплекса «Солнечный город» в 3 квартале 2018 года Setl City планирует закончить создание парка отдыха площадью 50 тыс. кв. метров. Согласно уникальному дизайнерскому проекту, внутреннее пространство парка разделят на разные тематические зоны. Будет возведена мощеная площадь с монументом, а по периметру проложат дорожки для бега. На территории парка Setl City оборудует яркие детские площадки с безопасным покрытием. Появится спортивная зона – футбольный стадион с трибунами и площадка для игры в волейбол и баскетбол.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" -  застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

 

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