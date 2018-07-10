Госдума ФС РФ ратифицировала договор с Сербией о соцобеспечении

Нижняя палата российского парламента на заседании 10 июля ратифицировала договор между РФ и Республикой Сербия о социальном обеспечении.

Документ был подписан 19 декабря 2017 года в Москве и предусматривает распределение финансовой ответственности по предоставлению страхового обеспечения пенсионных прав по пропорциональному принципу, говорится в сопроводительных документах. Он распространяется на лиц, являющихся гражданами РФ и Сербии, проживающих на их территориях, а также членов их семей.

"Предмет договора составляют, в частности, страховые пенсии по старости, страховые пенсии по инвалидности, страховые пенсии по случаю потери кормильца, накопительная пенсия и выплаты за счет средств пенсионных накоплений, социальные пенсии", – отмечается в пояснительной записке. Оговаривается, что каждая сторона исчисляет размер пенсии, соответствующий страховому стажу, приобретенному на ее территории, в соответствии с положениями своего законодательства, при этом Россия также будет учитывать страховой стаж, приобретенный на территории бывшей РСФСР.

Договором также предусматриваются выплаты застрахованному лицу в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, а также членам семьи в случае его смерти.

"Численность граждан РФ, проживающих на территории Республики Сербия и получающих страховую пенсию в соответствии с российским законодательством, составляет 143 человека. Численность граждан Республики Сербия, которые достигнут пенсионного возраста в соответствии с законодательством РФ в период 2018 – 2020 годов, составит в 2018 году 481 человек, в 2019 году – 785 человек, в 2020 году – 1129 человек. Средний размер страховой пенсии по старости на начало 2018 года составит 2592,92 рубля, 2019 года – 2688,86 рубля, 2020 года – 2796,41 рубля", – сказано в пояснительной записке.