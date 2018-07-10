Что надо иметь при себе велосипедисту, чтобы не ночевать в полиции

1 Я что, обязан возить с собой какие-то документы на велосипед?

Формально — не обязаны. В правилах дорожного движения говорится, что иметь при себе документы должен владелец механического транспортного средства. До тех пор, пока у вашего велосипеда нет двигателя, он к механическим транспортным средствам не относится.

Но при этом сотрудник полиции имеет право попросить вас доказать право собственности на велосипед. И вот тут-то документы сэкономят вам время и нервы. Можно потребовать показать вам ориентировку и попросить уточнить, какие приметы у разыскиваемого полицейским велосипеда – цвет, модель и прочее. Но, поскольку кражи велосипедов носят массовый характер, вас, скорее всего, все равно попросят пройти в отдел свериться с базой. Если, конечно, у вас нет документов на велосипед.