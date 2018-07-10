Что надо иметь при себе велосипедисту, чтобы не ночевать в полиции
- Я что, обязан возить с собой какие-то документы на велосипед?
- Что за документы?
- А если велосипед куплен с рук? Или достался от прабабушки?
- Что за номер рамы? На моем велосипеде такого вообще нет, он трижды перекрашенный и весь в наклейках.
- А я могу сам проверить велосипед по базе угнанных, прежде чем его покупать или принимать в наследство от бабушки?
1 Я что, обязан возить с собой какие-то документы на велосипед?
Формально — не обязаны. В правилах дорожного движения говорится, что иметь при себе документы должен владелец механического транспортного средства. До тех пор, пока у вашего велосипеда нет двигателя, он к механическим транспортным средствам не относится.
Но при этом сотрудник полиции имеет право попросить вас доказать право собственности на велосипед. И вот тут-то документы сэкономят вам время и нервы. Можно потребовать показать вам ориентировку и попросить уточнить, какие приметы у разыскиваемого полицейским велосипеда – цвет, модель и прочее. Но, поскольку кражи велосипедов носят массовый характер, вас, скорее всего, все равно попросят пройти в отдел свериться с базой. Если, конечно, у вас нет документов на велосипед.
2 Что за документы?
Кассовый чек, товарная накладная, гарантийный талон, паспорт изделия. Хотя бы паспорт на велосипед или гарантийный талон, в котором указан уникальный идентификационный номер, выбитый на раме.
3 А если велосипед куплен с рук? Или достался от прабабушки?
Покупать с рук велосипед тоже лучше с паспортом. Заменить его может договор купли-продажи с подробным описанием велосипеда, указанием номера рамы и персональными данными продавца и покупателя, датой и суммой сделки, контактами и подписями сторон с расшифровкой. Бланк договора может выглядеть вот так:
Скачать документ Adobe Acrobat (PDF),20,8 Кб
Автор: "Фонтанка.ру"
Если велосипед достался по наследству или собран вручную — все сложнее. В идеале нужны документы на запчасти (чеки, квитанции) и свидетельства родственников и друзей. Но звонить бабушке, вероятнее всего, не придется — вам предложат пройти в отдел и сверить номер рамы с базой угнанных велосипедов.
4 Что за номер рамы? На моем велосипеде такого вообще нет, он трижды перекрашенный и весь в наклейках.
Где чаще всего на раме расположен номер велосипеда:
Уникальный номер рамы должен быть проштампован на кареточном узле между педалями снизу. Номер обычно состоит из двух строк. Одна из них обозначает партию, вторая — содержит уникальные 6-7 цифр.
Некоторые производители штампуют номер рамы спереди на рулевой трубе. Редко, но встречаются модели, у которых номер рамы выбит на правом заднем пере или петухе, если он не съемный, на перекладине, соединяющей верхние части задних перьев, внизу или вверху подседельной трубы, на нижней части заднего треугольника рядом с кареткой.
Если уникального номера рамы нет — ваше дело плохо.
Такое встречается на дешевых китайских велосипедах. Или на краденых. С них номер спиливают, шпаклюют и закрашивают. С таким велосипедом в отделе полиции вас ждут незабываемые приключения.
5 А я могу сам проверить велосипед по базе угнанных, прежде чем его покупать или принимать в наследство от бабушки?
В Интернете есть несколько вариантов баз, составленных активистами. Например:
http://velorozisk.ru/
https://stolenbike.ru/
http://lostbike.ru
К сожалению, свериться с базой угнанных велосипедов, которой пользуются полицейские, можно только в отделе. Если стражи порядка все же приглашают вас с велосипедом пройти эту процедуру, попробуйте найти в ситуации позитивную сторону: система поиска украденных велосипедов работает.