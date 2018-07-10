В Таиланде из затопленной пещеры спасли предпоследнего подростка

Из семикилометровой пещеры Тхам Луанг в Таиланде выведен одиннадцатый мальчик, сообщает телеканал Spring News.

"Одиннадцатый "Вепрь" достиг выхода из пещеры, он на пути в полевой госпиталь у выхода", — сообщили в новостной сводке телеканала. Во время операции и на брифинге спасатели называли эвакуированных детей кодовым именем «Лесной Вепрь» с порядковым номером. Такие имена выбраны не случайно. Школа, в которой учатся мальчишки, называется "Академия Лесных Вепрей", футбольная команда также носит название «Лесные Вепри».

В понедельник, 9 июля, спасатели подняли на поверхность двоих подростков. В тот же день к пещере прибыл американский бизнесмен Илон Маск со своей мини-субмариной, но тайские спасатели сочли использование аппарата нецелесообразным.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды пропали 23 июня вместе с тренером. Спустя 10 дней их нашли целыми и невредимыми, но ослабевшими от голода. Оказалось, что команда зашла в огромную пещеру Тхам Луанг, после чего оказалась отрезанной от выхода из-за внезапного наводнения. У спасенных детей врачи обнаружили признаки инфекции, поэтому им предстоит еще неделю пробыть в карантине.