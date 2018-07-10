Песков о работе Бориса Джонсона: Весьма скромно. Если не сказать больше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил работу ушедшего в отставку министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Отвечая на соответствующий вопрос российских журналистов, представитель Кремля, сам в прошлом дипломат, был предельно тактичен.

"Безусловно, мы можем оценивать министров других стран, только исходя из критериев, какой вклад они внесли в развитие и расширение двусторонних отношений этой страны с Россией. К сожалению, этот вклад Бориса Джонсона в развитие британско-российских отношений можно ценить как весьма и весьма скромный, если не сказать большего", — сказал Песков.

Новые назначения в британском правительстве произошли 9 июля, после отставки глав МИД и министерства по вопросам Brexit Бориса Джонсона и Дэвида Дэвиса из-за несогласия с премьером Терезой Мэй в вопросах, связанных с условиями выхода Британии из ЕС. Внешнеполитическое ведомство возглавил экс-министр здравоохранения Джереми Хант.