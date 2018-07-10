«Дари еду!» - в Петербурге появился необычный формат благотворительности

В Петербурге в трех магазинах появились большие красочные боксы для сбора пожертвований. Но не денежных, а продуктовых. Таким образом в Северной столице начал свою работу проект «Дари еду!».

«Мы долго к этому шли, было очень много согласований и переговоров. И теперь наши боксы "поселились" в Северной столице», – рассказали организаторы.

Любой покупатель может пополнить боксы, приобретя дополнительно, например, упаковку крупы или макарон. Все собранные продукты питания в дальнейшем при содействии центров соцподдержки будут распределяться между нуждающимися: малоимущими, пенсионерами, многодетными семьями, инвалидами, матерями и отцами-одиночками.

Активисты обращают внимание, что в качестве пожертвований принимаются исключительно продукты питания. Они должны быть в целой фабричной упаковке, без особых условий хранения и со сроком хранения не менее месяца. Например, сладости в упаковке, крупы, макаронные изделия, консервы, пакетированные соки, детское питание, чай и др. Не принимаются продукты без упаковки, скоропортящиеся, в стеклянной таре, а также овощи, фрукты и алкоголь.

Кроме боксов в магазинах, проект «Дари еду!» открыл и благотворительный интернет-магазин, где виртуальные покупки превращаются в реальную продовольственную помощь.

Проект «Дари еду!» стартовал в 2016 году. За это время было установлено более 30 боксов в продовольственных магазинах Москвы и Воронежа, а теперь и в Петербурге. За время существования проекта было уже собрано более 8 тонн продуктов, помощь получили более 800 нуждающихся.