Российский фондовый рынок взял рекорд

Индекс Мосбиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем 10 июля обновил исторический максимум, превысив 2377 пунктов, на фоне подъема мировых фондовых площадок и нефти, а также приостановки укрепления рубля.

К 12:21 мск индекс Мосбиржи вырос до 2377,01 пункта (+0,2%), предыдущий пик был зафиксирован в течение торгов 26 февраля – 2376,81 пункта. Индекс РТС вырос до 1197,56 пункта (+0,4%), основные "фишки" на Московской бирже подорожали в пределах 3%.