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Строительство
Публикуется на правах рекламы
10.07.2018 12:39
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Валерий Гарнец проинспектировал ход строительства в ЖК «Северная долина»

Валерий Гарнец проинспектировал ход строительства в ЖК «Северная долина»

«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой-СПб» продолжает возведение объектов социальной инфраструктуры на территории нового микрорайона «Северная долина». В настоящий момент общая строительная готовность шестого детского сада составляет 50%, третьей школы – 35%. 

В ходе рабочего визита в ЖК «Северная долина» глава Выборгского района Валерий Гарнец лично проверил ход строительства социальных объектов в новом микрорайоне. На текущий момент девелопер «Главстрой-СПб» ведет активные работы по возведению шестого детского сада и третьей школы. Проекты еще двух дошкольных учреждений получили положительное заключение государственной экспертизы. Продолжается проектирование трех общеобразовательных школ.

Шестой детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, и третья школа на 825 учащихся возводятся в 19 квартале ЖК «Северная долина», ограниченном улицами Федора Абрамова, Николая Рубцова, Валерия Гаврилина и Заречной. Плановый срок завершения строительства объекта – 4-й квартал 2018 года.

В двухэтажном здании детского сада площадью 5 838 кв. м будут оборудованы 12 групп для детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, кухня-столовая, медицинский кабинет. Для всестороннего развития воспитанников предусмотрены два зала для гимнастических и музыкальных занятий, бассейн, помещения для организации специальных кружков, учебы и развития. На прилегающей территории будут размещены площадки для отдыха с теневыми навесами, организованы спортивные и игровые площадки.

Третья школа общей площадью 21 975 кв. м рассчитана 825 учащихся. В здании будут расположены учебные классы, столовая, медицинский кабинет, библиотека, актовый зал. Для занятий спортом предусмотрены большой и малый спортивные залы, а также два бассейна (25-метровый на 6 дорожек и 10-метровый). Кроме того, на территории школы будет расположен стадион площадью 8 000 кв. м, который включает футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, прыжковую яму, легкоатлетические дорожки, зону силовых упражнений.

Валерий Гарнец, глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга:

«Для такого крупного проекта, как жилой комплекс «Северная долина», наличие детских садов и школ является первой необходимостью. Поэтому ускорение темпов строительства объектов социальной инфраструктуры – важный шаг в создании комфортной среды для жителей нового микрорайона. Уверен, что эффективное взаимодействие с застройщиком по этому вопросу позволит в ближайшие два года ввести в эксплуатацию несколько социальных объектов».

Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой-СПб»:

«Социальная инфраструктура в ЖК «Северная долина» строится активными темпами. Шестой детский сад планируется сдать до конца текущего года. Параллельно мы продолжаем возведение третьей школы в новом микрорайоне. Еще три объекта находятся в стадии проектирования. Благодаря проводимой работе по синхронизации темпов строительства жилья и социальной инфраструктуры, проживание в ЖК «Северная долина» станет еще более комфортным».

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" -  застройщик ООО "Главстрой-СПб",  проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

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