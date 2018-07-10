Обвиняемые в покушении на журналиста Кашина сели на 6 лет за похищение соратника экс-губернатора Турчака

В Петербурге вынесен приговор бывшим сотрудникам службы безопасности холдинга «Ленинец». Данила Веселов и Михаил Кавтаскин получили реальные сроки за похищение своего шефа, в Москве расследуется их дело о покушении на журналиста Олега Кашина.

Данила Веселов (слева)

Как передает корреспондент «Фонтанки», 9 июля судья Санкт-Петербургского горсуда Галина Пономарева признала подсудимых виновными в похищении промышленного функционера Александра Горбунова. Он занимал должность управляющего «Ленинцем». В апреле 2014 года, как писала «Фонтанка», Горбунова насильно усадили в микроавтобус и в съемной квартире вынудили под запись признаться, что заказчиком покушения на Кашина является экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак (ныне зампредседателя Совета Федерации ФС РФ).

Веселов и Кавтаскин получили по 6 лет строгого режима, их коллега по службе безопасности Андрей Земцов – 7.

Всего по делу проходили девять человек, четверых взяли под стражу в зале суда. Все приговорены к реальным срокам.

В сентябре 2015 года Веселову, Кавтаскину и еще одному экс-безопаснику, Вячеславу Борисову, предъявили обвинение в покушении на убийство Олега Кашина. По версии следствия, им заплатили 3,3 млн рублей. Они давали показания, что непосредственными участниками обсуждения «казни» журналиста были Горбунов и Турчак. Кавтаскина и Веселова задержали в мае 2015-го, Борисов скрылся.

Дело Кашина по-прежнему расследуется. Нападение на него совершено в ноябре 2010 года.