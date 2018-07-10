Собственникам компании-дилера Bombardier предъявили обвинение и объявили в международный розыск

ГСУ Следственного комитета по Петербургу заочно предъявило обвинение Андрею Кушулю и Роману Каневскому – руководителям и собственникам компании «Росан Трейд», крупнейшего дилера снегоходов и гидроциклов марки Bombardier. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе ведомства. Партнеров подозревают в организованном уклонении от налогов.

Следствие считает, что Кушуль и Каневский с соучастниками недоплатили 3 миллиарда рублей в казну за счет махинаций с бухгалтерской документацией и налоговыми декларациями за 2012 – 2015 годы. В июле 2018 года Всеволжский городской суд заочно постановил заключить бизнесменов под стражу. При этом оба уже почти год находятся в розыске. Сначала их искали в России, а теперь по всему миру.

Напомним, ранее по делу дилера Bombardier уже были вынесены два приговора. Директор по инвестициям компании «Росан Инвест» получила два года условно, но избежала наказания, попав под амнистию, объявленную в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Финансовому директору «Росан Трейд» дали 4 года условно, но он также попал под амнистию.